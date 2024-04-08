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Haberler > Teknoloji > Oyunculara müjde! RTX 5090 ve 5080 yakında piyasada!

Oyunculara müjde! RTX 5090 ve 5080 yakında piyasada!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Oyunculara müjde! RTX 5090 ve 5080 yakında piyasada!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni bir rapora göre Nvidia'nın RTX 50 serisi Blackwell ekran kartları 2024 yılının 4. çeyreğinde piyasaya sürülmeye hazırlanıyor.

Dexerto'ya göre, Nvidia'nın merakla beklenen Blackwell grafik kartları RTX 5090 ve 5080, 2024 yılının 4. çeyreğinde piyasaya sürülebilir.

Nvidia, teknoloji endüstrisinin mevcut yapay zeka patlaması sayesinde büyük bir başarı elde ediyor. Bu durum Nvidia'nın değerinin 2 trilyon dolara fırlamasına neden oldu. RTX 40 serisi grafik kartlarının piyasaya sürülmesinin ve 2024'ün başlarında Super ekran kartlarının çıkmasının ardından, şirketin yeni nesil çipi Blackwell herkesin dilinde.

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Nvidia'nın yaklaşan Blackwell yongaları için 2024'ün 4. çeyreğinde bir sürüm bazılarına erken görülebilir ancak söylentinin arkasında nedenler var.

Oyunculara müjde! RTX 5090 ve 5080 yakında piyasada! - 1. Resim

RTX 40 serisi mimarisinin ortaya çıkışından bu yana iki yıl geçti. Nvidia'nın 2024'ün 4. çeyreğinde RTX 5080 ve 5090'ı piyasaya sürmesinin asıl nedeni kart üreticilerinin bu yılki sevkiyatlarına yardımcı olmak ve grafik kartı ürünlerinin ortalama birim fiyatını yükseltmek. Üretim ortaklarının beklentilerinin bunlar olduğunu ve Blackwell'i bu kadar erken piyasaya sürüp sürmeme kararının nihayetinde Nvidia'ya bağlı olduğunu unutmamakta fayda var. 

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AMD açıkça RDNA 4'ü hazırlarken, Nvidia güç tacını korumak isteyecektir, çünkü RTX 4090 ilk lansmanından neredeyse iki yıl sonra bile eşleştirilmemiştir.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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