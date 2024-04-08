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Haberler > Teknoloji > Nvidia ekran kartlarına dünya genelinde zam yolda!

Nvidia ekran kartlarına dünya genelinde zam yolda!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Nvidia ekran kartlarına dünya genelinde zam yolda!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ekran kartları fiyatları son birkaç yıldır tartışmalara neden oldu. Bilgisayar kullanıcıları enflasyon, fabrika maliyeti artışı, envanter kısıtlamaları ve piyasadaki genel rekabet eksikliği nedeniyle yeni ekran kartı almak için daha fazla para ödemek zorunda kalıyor.

Çinden gelen raporlar, Nvidia'nın eklenti kartı üretim ortaklarının (AIB), uygun fiyatlı grafik kartlarına olan talebin arzdan daha fazla olması nedeniyle, özellikle ana segmenttekiler olmak üzere ekran kartı fiyatlarının %10 civarında artırmaya hazırlandığı iddia ediliyor.

Yaklaşan fiyat artış haberini yayınlayan PCGamer'a göre Asus, Gigabyte ve Zotac gibi üreticilerin RTX 4070 Super gibi ekran kartlarının fiyat etiketine 100 yuan zam yapıldı, ancak bu tür ekran kartları genellikle 4,900 yuan civarında satıldığı için bu büyük bir artış olmadı.

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Düşük segment ekran kartlarına bakıldığında Nvidia'nın RTX 4060 modelleri ve yakın zamanda güncellenen RTX 3050 serisinin fiyatı da 50 yuan arttı ve bu kartların genel fiyatlarının daha düşük olduğu göz önüne alındığında, artış hala oldukça küçük olmasına rağmen daha büyük bir yüzde değişikliğini temsil ediyor. 

Nvidia ekran kartlarına dünya genelinde zam yolda! - 1. Resim

Raporda %10'luk fiyat artışının halihazırda gerçekleşip gerçekleşmediği ya da önümüzdeki birkaç ay içerisinde gerçekleşecek bir şey olup olmadığı tam olarak belli değil. Nvidia'nın RTX 4060 Ti için yeni yonga arzını sınırlayarak fiyatları yüksek tuttuğunu çünkü önceki ekran kartı envanterinin tükendiği iddia ediliyor.

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Çin'de 300 milyondan fazla bilgisayar kullanıcısı olduğu düşünüldüğünde bu fiyat artışının, dünya genelindeki Nvidia ekran kartı fiyatlarını önemli ölçüde değiştirmesi beklenmiyor. AIB ortakları yeni bilgisayar kullanıcıları için ekran kartları üretmekle mücadele ederken, bunun diğer bölgelerdeki fiyatları etkileme ihtimali çok yüksek. Nvidia'nın orta sınıf GPU'larının aniden 50 dolar artması beklenmiyor ancak yüksek segment ekran kartları'nın fiyatlarında ufak bir artış sürpriz olmayacaktır.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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