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Haberler > Teknoloji > Bilgisayarınızda bu uygulamalar varsa Windows 11 bilgisayarınızı güncellemeyecek!

Bilgisayarınızda bu uygulamalar varsa Windows 11 bilgisayarınızı güncellemeyecek!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bilgisayarınızda bu uygulamalar varsa Windows 11 bilgisayarınızı güncellemeyecek!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Microsoft performans ve güvenlik sorunlarını gerekçe göstererek Windows kullanan kullanıcıların bilgisayarını güncellemeyecek. Kullanıcıların bilgisayarını yeni sürüme yükseltme yapmasına izin vermeden önce uygulamaların kaldırılmasını istiyor.

Microsoft'un kullanılmasını istemediği uygulamaların listesi ortaya çıktı ve bu uygulamalardan birini yüklediyseniz gelecekte Windows 11'i güncellemek için zor zamanlar geçirebilirsiniz.

İzin verilmeyen Windows 11 uygulamalarının tam listesi DeskModder tarafından yayınlandı ve Microsoft'un bilgisayarınızı yükseltirken Windows 11'i kontrol ettiği "appraiser.sdb" dosyasında tuttuğu gizli uygulama listesi bulundu. Yüklediğiniz bir uygulama bu uygulamalardan biriyle eşleşirse windows, güncelleme işleminin gerçekleşmesini engelleyecektir.

Bilgisayarınızda bu uygulamalar varsa Windows 11 bilgisayarınızı güncellemeyecek! - 1. Resim

DeskModder'in aktardığı bilgilere göre bu sistemin sadece uygulama ismine göre olmadığını belirtti. Örneğin bilgisayarınıza "VLC Media Player" uygulaması izin verilmeyen uygulamalar listesinde. 

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LİSTE ŞU ŞEKİLDE 

  • ConisioAdmin.exe(Solidworks PDM)
  • EaseUS Disk Copy.exe (EaseUS Disk Copy Application)
  • ep_dwm.exe (Explorer Patcher) 22H2 Sürümü
  • iCloudServices.exe(iCloud) 23H2 Sürümü
  • RadeonSoftware.exe (AMD Ekran Kartı Performans Ayarları UygulamasI) 23H2 Sürümü
  • StartAllBackCfg.exe (StartAllBack) 22H2 Sürümü
  • Multi-mon + Copilot (Copilot)
  • MergeSdb(Microsoft)
  • IntcOED.sys (Intel)
  • IntcAudioBus.sys (Intel) 
  • Realtek 8192su Wireless USB 2.0 Adapter(Realtek)

Microsoft'un bu uygulamayı düzeltip düzeltmediği henüz açıklanmadı. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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