Bilgisayarınızda bu uygulamalar varsa Windows 11 bilgisayarınızı güncellemeyecek!

Microsoft performans ve güvenlik sorunlarını gerekçe göstererek Windows kullanan kullanıcıların bilgisayarını güncellemeyecek. Kullanıcıların bilgisayarını yeni sürüme yükseltme yapmasına izin vermeden önce uygulamaların kaldırılmasını istiyor.

Microsoft'un kullanılmasını istemediği uygulamaların listesi ortaya çıktı ve bu uygulamalardan birini yüklediyseniz gelecekte Windows 11'i güncellemek için zor zamanlar geçirebilirsiniz.

İzin verilmeyen Windows 11 uygulamalarının tam listesi DeskModder tarafından yayınlandı ve Microsoft'un bilgisayarınızı yükseltirken Windows 11'i kontrol ettiği "appraiser.sdb" dosyasında tuttuğu gizli uygulama listesi bulundu. Yüklediğiniz bir uygulama bu uygulamalardan biriyle eşleşirse windows, güncelleme işleminin gerçekleşmesini engelleyecektir.

DeskModder'in aktardığı bilgilere göre bu sistemin sadece uygulama ismine göre olmadığını belirtti. Örneğin bilgisayarınıza "VLC Media Player" uygulaması izin verilmeyen uygulamalar listesinde.

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LİSTE ŞU ŞEKİLDE

ConisioAdmin.exe (Solidworks PDM)

(Solidworks PDM) EaseUS Disk Copy.exe (EaseUS Disk Copy Application)

(EaseUS Disk Copy Application) ep_dwm.exe (Explorer Patcher) 22H2 Sürümü

(Explorer Patcher) 22H2 Sürümü iCloudServices.exe (iCloud) 23H2 Sürümü

(iCloud) 23H2 Sürümü RadeonSoftware.exe (AMD Ekran Kartı Performans Ayarları UygulamasI) 23H2 Sürümü

(AMD Ekran Kartı Performans Ayarları UygulamasI) 23H2 Sürümü StartAllBackCfg.exe (StartAllBack) 22H2 Sürümü

(StartAllBack) 22H2 Sürümü Multi-mon + Copilot (Copilot)

(Copilot) MergeSdb (Microsoft)

(Microsoft) IntcOED.sys (Intel)

(Intel) IntcAudioBus.sys (Intel)

(Intel) Realtek 8192su Wireless USB 2.0 Adapter(Realtek)

Microsoft'un bu uygulamayı düzeltip düzeltmediği henüz açıklanmadı.