Apple 600 çalışanını işten kovuyor!

Teknoloji devi Apple, Project Titan olarak bilinen sürücüsüz otomobil porjesi ve şirket içi Micro-LED ekranların geliştirilmesi olmak üzere iki önemli girişimin sona ermesinin ardından 600'den fazla çalışanın işten çıkarıldığını doğruladı.

İşten çıkarmaların en büyük yükünü Project Titan (Apple Car) ve MicroLED geliştirme ekiplerinden 600'e yakın çalışan çekti. 2014'te LuxVue Technolohy'yi satın almasının ardından Apple'ın çabalarının odak noktası haline gelen MicroLED ekran ekibi önemli etkilerle karşı karşıya kaldı. Üretimdeki zorluklar, bu yılın başlarında Apple Watch için MicroLED ekranların iptal edilmesine yol açtı ve bu da son işten çıkarmalarla sonuçlandı.

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Apple'ın iddialı sürücüsüz otomobil projesi Project Titan da önemli kesintilere uğradı. Projede çalışan yaklaşık 2.000 kişilik bir işgücüne sahip olduğu bildirilmesine rağmen, nihayetinde geçen ay rafa kaldırıldı. Karar, yöneticiler arasında projenin yönü konusunda yaşanan kararsızlık ve artan maliyetlerle ilgili endişeler nedeniyle alındı. Titan Projesi ekibinden bazı çalışanlar Apple bünyesindeki diğer ekiplere, özellikle de yapay zeka (AI) geliştirmeye odaklanan ekiplere dahil edilirken de şirketten ayrılmaları istendi.

San Diego'da yapılan bildirimlerde de görüldüğü üzere, işten çıkarmalar Siri'nin geliştirilmesine kadar uzandı. Bu bildirimler Apple'ın Siri veri operasyonları ofisini kapattığına dair haberlerle de uyumlu. Bu kapanışlardan etkilenen çalışanlara Austin, Teksas'a taşınma seçenekleri sunuldu ve bu da Apple'ın operasyonel odağında bir değişikliğe işaret etti.

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Bu işten çıkarmalar, Apple'ın pandeminin zirve yaptığı dönemden bu yana gerçekleştirdiği en büyük yeniden yapılandırma çalışmalarından birini işaret ediyor. Şirketin projelerini düzene koyma kararı, hızla gelişen teknoloji ortamında rekabet üstünlüğünü korumaya çalışırken yapay zeka geliştirmeye öncelik vermeye yönelik stratejik bir değişimi yansıtıyor.

Gizmochina'nın haberine göre Apple işten çıkarmalardan etkilenen çalışanların tam sayısı hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, spekülasyonlar etkilenenlerin çoğunun artık feshedilen Project Titan ve MicroLED geliştirme girişimlerinde yer aldığını gösteriyor.

Bununla birlikte bu projelerden bazı eski çalışanların şirketin devam eden yapay zeka projelerini desteklemek üzere yeniden yönlendirildiği bildiriliyor.

Teknoloji sektörü gelişmeye devam ederken, Apple'ın stratejik yeniden düzenlemesi, değişen pazar dinamiklerine uyum sağlarken teknolojik yeniliklerin ön saflarında yer alma hedefini vurguluyor.