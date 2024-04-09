Microsoft yapay zeka performansında Apple'ı geçecek!

Snapdragon X Elite işlemcisi ile piyasaya sürülecek Surface 10 ve Surface 6 yapay zeka hızlandırma ve işlemci performansında M3 Macbook Air'den daha üstün olacak.

Yapay zekalı bilgisayarlar satışa sunulmaya başlamışken, Microsoft önümüzdeki ay Snapdragon X Elite işlemcili Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6'yı piyasaya sürecek. Microsoft, Snapdragon X Elite işlemcisiyle güçlendirilmiş yeni bir Windows on ARM dizüstü bilgisayar serisinin işlemci ve yapay zeka performansında M3 Macbook Air'i yenecek kadar yetenekli olacağını düşünüyor.

Microsoft, Intel Core Ultra işlemcili iş odaklı laptop piyasasına odaklanacağını uzun süre önce duyurmuştu. Snapdragon X Elite ile gelecek olan yeni modeller kullanıcıları satışa sunulacak yeni laptopları almak için cazibe noktası haline dönüştü. Microsoft ve Qualcomm geçmişte ARM mimarisi ile baştan tasarlanacak olan bir Windows işletim sistemi üzerinde çalışıyordu. Fakat bu proje başarısızlıkla sonuçlandı. Windows şansını laptop piyasasında tekrar denemek istiyor.

M3 MACBOOK AIR'DAN NASIL DAHA İYİ OLACAK?

The Verge'nin aktardığı bilgilere göre yazılım devinin Snapdragon X Elite yongalarının işlemci ve yapay zeka görevlerini hızlandırma konusunda üstünlüğünü gösteren bir çok demo göstereceğini açıkladı.

Windows, uygulama emülasyonu teknolojisinde Apple'ı yenme konusunda da aynı derecede kendinden emin. Günümüzde x64 ve x89 mimarisine sahip Windows'lar kullanıyoruz. Apple ARM mimarisine sahip yeni işlemcilerini duyurduğunda uygulama geliştiricileri ve kullanıcıları eski uygulamaları kullanıp kullanamayacağı konusunda endişelilerdi. Apple, ARM mimarisine sahip işlemcileri piyasaya sürdüğünde yeni bir uygulama emülasyonunu da duyurmuştu. Fakat kullanıcılar emülasyonu kullanırken performans kayıplarından şikayetçiler.

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Windows yeni duyuracağı laptoplarda uygulama dönüştürmek için kullanacağı emülasyon sisteminde oldukça iddialı.

WİNDOWS'UN ARM BİLGİSAYARLARI NEDEN FAYDALI?

Windows'un ARM mimarisini desteklemesi sektörel açıdan oldukça faydalı olacak. Intel işlemcilerini kullanan dizüstü bilgisayarlar Windows'un "AI Explorer" gibi yapay zeka Windows özelliklerini ilk olarak kullanmaya başlayacak işlemciler olacak.

Microsoft'un ARM işletim sistemli Windows cihazlarında video akışını iyileştirmek için yapay zeka destekli yeni bir özellik üzerinde aktif olarak çalıştığı söyleniyor. Bu cihazların ayrıca kullanıcılara arka plan bulanıklığı (blur) için Windows Studio Effects'e erişim sunacağı ve bu hizmeti ücretsiz olarak görüntü oluşturmalarına izin vereceği bildiriliyor.

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Tüm bu yapay zeka özellikleri Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6'nın tüketici sürümlerinin yanı sıra daha sonra piyasaya sürülecek diğer ARM mimarili Windows dizüstü bilgisayarlarda da mevcut olacak, ancak bu ürünlerin piyasaya sürüldüğü ilk günden itibaren kullanıma sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.