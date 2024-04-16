Elon Musk yine yaptı yapacağını! Yeni X/Twitter kullanıcılarından ücret alacak

Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu olan X'te dezenformasyon ve bot sorununu engellemek için yeni kullanıcılarından ufak bir ücret almayı planlıyor.

Musk, X'in web sitesindeki değişiklikler hakkında paylaşım yapan bir X hesabına verdiği cevapta, yeni kullanıcılardan ücret almanın bot saldırılarının engellenmesinin tek yolu olduğunu söyledi. Musk, CAPTCHA gibi kullanıcıların gerçek olup olmadığını doğrulayan sistemlerin kolaylıkla geçilebildiğini düşünüyor.

Musk, farklı bir kullanıcıya yazdığı mesajda yeni kullanıcılar hesaplarını oluşturduktan tam üç ay sonra ücret ödemeden paylaşım ve cevap verebileceklerini söyledi. Kullanıcılar hesaplarını oluşturup üç ay boyunca sadece tweetleri görüntüleyebilecek ve hiçbir etkileşime geçemeyecek.

İlgili Haberler Adobe, yeni yapay zekası sayesinde video düzenlemeyi oldukça kolaylaştıracak

Bu yeni uygulamanın ne zaman uygulanacağı ve yeni kullanıcıların ne kadar ücret talep edileceği şu anda belirlenmemiş durumda.

YENİ UYGULAMA TEST EDİLİYORDU

Geçtiğimiz aylarda Yeni Zelanda ve Filipinler'de bu yeni uygulama test ediliyordu. Yeni kullanıcılardan yıllık 1 dolar ücret alınmaya başlamış, yeni kullanıcılar sadece gönderileri görüntüleyebiliyordu. İçeriklere yorum yapmak, beğenmek, alıntılamak, yeniden göndermek ve kaydetmek gibi özellikler ücret ödemeleri yaptıktan sonra kullanılabiliyordu.

Nisan ayının başlarında X, platformun sahte hesaplara savaş başlatmıştı. Sosyal medya fenomenlerinin takipçi sayılarında azalma yaşayabilecekleri konusunda uyarılarda bulunulmuştu.