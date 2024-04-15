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Haberler > Teknoloji > iOS 18 yapay zeka özelliklerini kendi cihazında çalıştıracak!

iOS 18 yapay zeka özelliklerini kendi cihazında çalıştıracak!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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iOS 18 yapay zeka özelliklerini kendi cihazında çalıştıracak!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple, iOS 18 mobil işletim sistemi için hazırlıklarına devam ediyor. Şirketin planladığı ilk yeni yapay zeka özellikleri için hiçbir şekilde bulut sunucular kullanmayacağı ileri sürüldü.

Bloomberg'den Mark Gruman'a göre, Apple'ın büyük yapay zekasının 10 Haziran'da tanıtılması beklenirken, yapay zeka özellikleri tamamen cihaz üzerinde çalıştırılacak gibi duruyor. 

Bu şirketin geniş çaplı dil modelinde, yeni yeteneklere güç veren yazılımda hiçbir bulut işleme bileşeni olmadığı anlamına geliyor. Gruman'a göre Apple büyük ihtimalle Google Gemini veya başka bir sağlayıcı tarafından desteklenen bazı bulut tabanlı yapay zeka özellikleri cihazlarında kullanılmasına izin verecek.

iOS 18 yapay zeka özelliklerini kendi cihazında çalıştıracak! - 1. Resim

Şirketin potansiyel üretken yapay zeka ortakları hakkında Google, OpenAI ve Baidu gibi şirketler ile görüşmelerde bulunduğu biliniyor. iOS 18'de Apple'ın kendi ChatGPT ve Meta AI benzeri sohbet robotu içermesi beklenmiyor.

Öte yandan gemini veya diğer sohbet robotlarının doğrudan iOS 18'e entegre edilip edilmeyeceği belirsiz. 

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Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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