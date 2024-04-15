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Haberler > Teknoloji > Sony geliştiricilerden PlayStation 5 için ışın izleme teknolojisine hazırlanmalarını istiyor!

Sony geliştiricilerden PlayStation 5 için ışın izleme teknolojisine hazırlanmalarını istiyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sony geliştiricilerden PlayStation 5 için ışın izleme teknolojisine hazırlanmalarını istiyor!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sony, bu yılın sonuna kadar daha güçlü bir PS5 konsolu için çalışmalara başladı. Geçtiğimiz günlerde PS5 Pro'nun teknik özellikleri sızdırıldı. Sony, oyun geliştiricilerinden ışın izleme teknolojisi için hazırlanmalarını istedi.

Sony'nin planlarını bilen kaynaklar, geliştiricilerden oyunların bu yeni konsola uyumlu olmasını sağlamanın istendiğini ve ışın izlemenin geliştirilmesine odaklandığını söylüyor.

Trinity kod adlı PlayStation 5 Pro modeli daha güçlü bir GPU ve biraz daha hızlı bir CPU modu içerecek. Sony'nin yaptığı tüm değişiklikler, ışın izleme özelliğini etkinleştirilmiş oyunları çok daha iyi işleyebilecek veya belirli oyunlarda daha yüksek çözünürlükler sunabileceği bir PS5 Pro'nun geleceğini gösteriyor. 

Sony geliştiricilerden PlayStation 5 için ışın izleme teknolojisine hazırlanmalarını istiyor! - 1. Resim

Sony, geliştiricileri PS5 Pro ile ışın izleme gibi grafik özelliklerini daha fazla kullanmaya teşvik ediyor gibi görünüyor. Oyunlar bu kriterleri sağladıklarında "Trinity Enhanced" etiketini alacaklar. 

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Yaklaşan konsolun ana hatlarını açıklayan belgelere göre Sony, PS5 Pro'da GPU işleminin standart PlayStation 5'ten yaklaşık %45 hızlı olması bekleniyor. PS5 Pro GPU daha büyük olcak ve oyunlarda ışın izlemeyi geliştirmeye yardımcı olmak için daha hızlı bir sistem sistem belleği kullanacak. The Verge'a göre PS5 Pro'da "daha güçlü bir ışın izleme mimarisi" kullanılıyor. Yeni gelecek konsolda kullanılan ışın izleme teknolojisi PS5'ten üç kat daha iyi.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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