Rekabet Kurumu'nun kararına göre Threads kapatılıyor!

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Rekabet Kurumu'nun geçici tedbir kararı nedeniyle Türkiye'de Twitter'a rakip platformu Threads uygulamasını geçici olarak kapalı kalacağını kullanıcılarına duyurdu.

Meta'nın Twitter yani yeni adıyla X'e rakip olarak çıkardığı metin tabanlı Threads'i geçici olarak kapatacağı duyuruldu.

Bu karar kapsamında Türkiye'deki kişilerin Threads uygulamasını indiremeyeceği, Threads'e threads.net adresinden erişemeyeceği, bir Threads profili oluşturamayacağı veya mevcut Threads profillerini kullanamayacağı anlamına gelmekte.

Bir Threads profili oluşturduysanız ve Türkiye'de bulunuyorsanız profiliniz devre dışı kalacak ancak silinmeyecektir. Profiliniz devre dışı bırakıldığında, profiliniz ve yaptığınız paylaşımlar diğer ülkelerdeki Threads kullanıcıları tarafından görünmeyecektir.

Şu anda Türkiye'de bulunan profilinizi yeniden etkinleştirmeniz mümkün olmayacaktır. Bu durumun Instagram hesabınızı ve verilerini etkilemeyecek.

Rekabet Kurumu'nun kararının ardından Threads, 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'deki kullanıcılar tarafından kullanılamayacak. Geçen ay Meta Platforms hakkında yürütülen soruşturmada günlük 4.8 milyon TL idari para cezası kararı verilmiş ve Instagram ile Threads arasındaki veri aktarım mekanizması nedeniyle oluşabilecek tekelleşmeye karşı bir tedbir uygulanmasına karar verilmişti.

KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ

Threads'in yaptığı açıklama şu şekilde:

Rekabet Kurumu'nun kararının ardından Threads, 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'deki kullanıcılar tarafından kullanılamayacak. Bu, Türkiye'deki kişilerin Threads uygulamasını indiremeyeceği, Threads'e threads.net adresinden erişemeyeceği, bir Threads profili oluşturamayacağı veya mevcut Threads profillerini kullanamayacağı anlamına gelir.

Bir Threads profili oluşturduysanız ve Türkiye'de bulunuyorsanız, profiliniz devre dışı bırakılacak, ancak silinmeyecektir. Profiliniz devre dışı bırakıldığında, profiliniz ve içeriği (örnekler: gönderileriniz, diğer gönderilerle etkileşimler) siz ve Threads'teki diğer kişiler tarafından görülemeyecektir. Şu anda profilinizi yeniden etkinleştirmeniz mümkün olmayacaktır. Bu durumun Instagram hesabınızı ve verilerini etkilemeyeceğini unutmayın.

Profiliniz devre dışı bırakılmış olsa da, istediğiniz zaman Threads bilgilerinizin bir kopyasını indirebilirsiniz. Ayrıca Threads profilinizi silmeyi de seçebilirsiniz. Not: Birden fazla Threads profili oluşturduysanız, ek profillerinizi yönetmek için threads.net adresini ziyaret edin.

Threads'i yakın gelecekte Türkiye'ye geri getirmek için çalışıyoruz.