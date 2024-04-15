Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Türksat'ın desteğiyle "Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri" düzenlenecek

Türksat'ın desteğiyle "Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri" düzenlenecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türksat&#039;ın desteğiyle &quot;Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri&quot; düzenlenecek

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türksat AŞ, Ankara'da gerçekleştirilecek Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri'ne (ICDDA) iletişim desteği verecek.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası etkinlik, 17-19 Nisan'da Ankara'da ATO Congresium'da düzenlenecek.

ICDDA, Türksat AŞ'nin iletişim sponsorluğunda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Savunma ile Ticaret bakanlıklarının desteğiyle, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği organizasyonunda gerçekleştirilecek.

Türksat'ın desteğiyle

Etkinlik, üreticiler ve satın almacıların tedarik zinciri odaklı işbirliği yapması ve iş fırsatı yakalaması açısından önem taşıyor.

Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri'ne çok sayıda ülkenin Türkiye'deki büyükelçileri, askeri ve ticari ataşeleri, kamu görevlileri, son kullanıcılar ile firma temsilcileri katılacak.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
Arda Turan'dan şikayetçi oldular! Akıllara zarar iddialar: "Evine 230 bin euroluk zarar..."
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Huawei P sersiyle vedalaşıyor! Huawei Pura serisi duyuruldu - TeknolojiHuawei duyurdu! Efsane modele vedaKelebek şeklindeki nanografen, bilgi işlem malzemelerine yenilik getiriyor! - TeknolojiBilgi işlem sektöründe dev yenilik!Kaspersky'den sosyal medyada stresi azaltmaya yönelik ipuçları - TeknolojiKaspersky'den sosyal medya stresini azaltacak yeni çözüm!ING Türkiye yeni teknoloji platformunu hayata geçirdi! - TeknolojiING Türkiye, teknolojik altyapısını yeniliyor!Infortrend, yapay zeka teknolojilerini hızlandıracak yeni teknolojisini tanıttı - TeknolojiInfortrend, yapay zekayı hızlandıracak teknolojisini tanıttıTeknolojinin yeni gözdesi giyilebilir teknolojiler oldu - TeknolojiGiyilebilir teknolojiler hayatımızın her yerinde olacak!
Sonraki Haber Yükleniyor...