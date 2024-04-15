Huawei P sersiyle vedalaşıyor! Huawei Pura serisi duyuruldu

Huawei, telefon severlerin merakla beklediği P70 serisi akıllı telefonlarını duyurmadan önce ilginç bir karar aldı. Firma, yıllardır kullandığı P serisi markasını devam ettirmeme kararı aldı.

Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Yu Chengdong, kısa bir süre önce önemli bir duyuru yaptı. Yapılan açıklamada Çinli teknoloji devinin yıllardır kullandığı P serisi akıllı telefon markasını artık "Huawei Pura" olarak değiştirme kararı aldığını duyurdu.

Bu duyuru yeni amiral gemisi Huawei P70 serisi satışa sunulmadan önce bu değişiklik yapıldı. Yaklaşmakta olan telefonların isimleri artık şu şekilde:

Huawei Pura 70

Huawei Pura 70 Pro

Huawei Pura 70 Pro+

Huawei Pura 70 Ultra

YENİ BİR İSİM YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Huawei P serisi, 2012 yılından beri hayatımızda ve oldukça popüler bir marka. Huawei Pura seisi ise mevcut P serisinin yerini alacak ve en son model P60 olarak kalacak. Huawei Pura, İspanyolca'da saflık ve güzellik anlamına gelen ve "piu rua" olarak telaffuz edilen Huawei Pura serisinin yaklaşmakta olan telefonlarında kullanılacak.

Huawei tarafından yapılan açıklamaya göre Huawei Pura markası üst düzey, sadelik ve saflık tasarım konseptine bağlı kalacak. Bununla birlikte yeni marka, teknoloji, moda ve sanatı bir araya getirecek. Dolayısıyla yeni telefonlar daha tasarım odaklı olarak karşımıza çıkabilir.