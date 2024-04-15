Tesla, dünya genelinde iş gücünün yüzde 10'unu işten çıkartıyor!

Tesla, şirket içi bir e-postayla küresel işgücünün "%10'undan fazlasını" işten çıkartılacağını doğruladı.

Son birkaç aydır, Tesla'nın bir işten çıkarma hazırlığı rapor ediliyordu. Tesla, yöneticilerinden kritik çalışanlarını belirlemesini istedi ve bazı çalışanların yıllık değerlendirmeleri iptal edilirken bazı hisse senedi ödüllerini de durdurdu. Ayrıca Gigafactory Shanghai'daki üretimi de azaltıldı.

Söylentiler işten çıkarmaların %20'ye kadar çıkabileceğine yönündeydi fakat %10 ile sınırlı kaldı. Şimdi bu söylentiler Elon Musk tarafından şirket geneline gönderilen ve gönderildikten kısa bir süre sonra sızan bir e-posta ile doğrulandı.

Tesla'nın dünya genelinde 140 bin 473 çalışanı bulunuyor. Şirketin aldığı bu karar, 15 bin çalışanı etkiliyor. Bu durum, şirketin zor zamanlar geçirdiğine dair bir işaret.

TESLA HİSSELERİ DÜŞTÜ

Musk, maliyetleri azaltmanın ve verimliliği artırmanın önemine dikkat çekerek şirketin gelecekteki başarısını güvence altına almayı amaçladığını belirtti. Tesla'nın hisseleri bu kararın ardından pazartesi günü yüzde 0,3 düştü. Ayrıca, Tesla'nın ilk çeyrekte araç teslimatlarında yaşanan düşüş ve piyasa beklentilerinin altında kalması, şirketin karşı karşıya olduğu zorlukları gösteriyor.

Tesla'nın karşılaştığı bu zorluklar, elektrikli araç endüstrisi ve otomotiv sektörü açısından önemli bir durum. Şirketin büyüme potansiyeli ve başarısı, elektrikli araç teknolojisinin yaygınlaşması ve otomotiv endistürisinin geleceği açısından kritik bir rol oynuyor.