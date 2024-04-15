Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Tesla, dünya genelinde iş gücünün yüzde 10'unu işten çıkartıyor!

Tesla, dünya genelinde iş gücünün yüzde 10'unu işten çıkartıyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tesla, dünya genelinde iş gücünün yüzde 10&#039;unu işten çıkartıyor!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tesla, şirket içi bir e-postayla küresel işgücünün "%10'undan fazlasını" işten çıkartılacağını doğruladı.

Son birkaç aydır, Tesla'nın bir işten çıkarma hazırlığı rapor ediliyordu. Tesla, yöneticilerinden kritik çalışanlarını belirlemesini istedi ve bazı çalışanların yıllık değerlendirmeleri iptal edilirken bazı hisse senedi ödüllerini de durdurdu. Ayrıca Gigafactory Shanghai'daki üretimi de azaltıldı.

Tesla, dünya genelinde iş gücünün yüzde 10'unu işten çıkartıyor! - 1. Resim

Söylentiler işten çıkarmaların %20'ye kadar çıkabileceğine yönündeydi fakat %10 ile sınırlı kaldı. Şimdi bu söylentiler Elon Musk tarafından şirket geneline gönderilen ve gönderildikten kısa bir süre sonra sızan bir e-posta ile doğrulandı. 

Tesla'nın dünya genelinde 140 bin 473 çalışanı bulunuyor. Şirketin aldığı bu karar, 15 bin çalışanı etkiliyor. Bu durum, şirketin zor zamanlar geçirdiğine dair bir işaret.

TESLA HİSSELERİ DÜŞTÜ 

Musk, maliyetleri azaltmanın ve verimliliği artırmanın önemine dikkat çekerek şirketin gelecekteki başarısını güvence altına almayı amaçladığını belirtti. Tesla'nın hisseleri bu kararın ardından pazartesi günü yüzde 0,3 düştü. Ayrıca, Tesla'nın ilk çeyrekte araç teslimatlarında yaşanan düşüş ve piyasa beklentilerinin altında kalması, şirketin karşı karşıya olduğu zorlukları gösteriyor.

Tesla'nın karşılaştığı bu zorluklar, elektrikli araç endüstrisi ve otomotiv sektörü açısından önemli bir durum. Şirketin büyüme potansiyeli ve başarısı, elektrikli araç teknolojisinin yaygınlaşması ve otomotiv endistürisinin geleceği açısından kritik bir rol oynuyor. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Her detayı dehşet! Dövüp eşyalarını çaldıkları adamı çarşafla boğarak öldürdüler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD, Samsung'a ülkesinde çip fabrikası kurması için 6,4 milyar dolar hibe verecek! - TeknolojiABD, çip tesisi için Samsung'a para ödeyecek!Rekabet Kurumu'nun kararına göre Threads kapatılıyor! - TeknolojiMeta'nın popüler uygulaması Türkiye'de kapatılıyor!Türksat'ın desteğiyle "Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri" düzenlenecek - TeknolojiSavunma ve havacılık bir araya geliyor!Huawei P sersiyle vedalaşıyor! Huawei Pura serisi duyuruldu - TeknolojiHuawei duyurdu! Efsane modele vedaKelebek şeklindeki nanografen, bilgi işlem malzemelerine yenilik getiriyor! - TeknolojiBilgi işlem sektöründe dev yenilik!Kaspersky'den sosyal medyada stresi azaltmaya yönelik ipuçları - TeknolojiKaspersky'den sosyal medya stresini azaltacak yeni çözüm!
Sonraki Haber Yükleniyor...