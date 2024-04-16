Adobe, yeni yapay zekası sayesinde video düzenlemeyi oldukça kolaylaştıracak

Adobe, Premiere Pro için yeni yapay zeka özellikleri getiriyor. Bu yeni özellik video çekimlerinin sürelerinin uzatılmasına ve nesnelerin ekleyip çıkarılmasına olanak sağlayacak.

Adobe, Adobe Firefly sayesinde Premiere Pro video düzenleme uygulamasına yeni üretken yapay zeka özellikleri üzerinde çalışıyor. Bu yeni Firefly araçları, Runway, Pika Labs ve OpenAI'ın Sora modellerini desteklemesine olanak sağlayacak.

Tıpkı Photoshop'ta olduğu gibi Generative Fill (Üretken Dolgu) video içerisindeki nesneleri istenilen şekilde değiştirilecek. Adobe, Firefly ile getireceği yeni özelliklerin ne zaman kullanıma sunacağı hakkında bir açıklama yapmadı fakat bu yıl kullanıma açılacağı belirtildi.

Dünyanın en büyük grafik ve video platformlarına sahip olan Adobe kendi video modelinin şu ana kadar neler yapabildiğine dair bir demo videosu yayınladı. Premiere Pro'nun diğer video yapay zekaları ile entegre bir şekilde çalışıp çalışmayacağı hakkında kesin bir bilgi yok.

Adobe'nin amacı Premiere Pro kullanıcılarına daha fazla seçenek sunarak projelerini mükemmelleştirmeleri. Adobe ayrıca video içerisine gömülü şekilde hangi yapay zeka modellerini kullandıklarını belirtebileceklerini söylüyor.

Adobe'nin en büyük avantajı yıllar içerisinde bir ekosistem oluşturması. Grafik ve video sektörü Adobe'nin uygulamalarını kullanmakta oldukça aşina ve bu sayede Adobe yapay zeka modelini hızlı bir şekilde eğiterek kullanıcılarına çok daha iyi hizmet verebilecek. Yapay zeka modelleri kullanıcıların uygulamayı kullanmasıyla gelişir. Ne kadar çok kişi kullanırsa yapay zeka o kadar hızlı öğrenir ve bu şekilde hatalarını giderir.

Yapay zeka modelleri kendileri arasında farklılık gösterebilmektedirler. Çünkü kullanıcı kitleleri farklılık gösterir. Bir uygulamayı grafikerler yoğun bir şekilde kullanıyorsa yapay zeka grafik alanında iyileşecektir. Farklı bir yapay zekayı video içeriği üreten kullanıcılar kullanıyorsa o yapay zeka video konusunda uzmanlaşacaktır.

Adobe'nin üçüncü taraf uygulamaları (farklı yapay zeka uygulamalarını) desteklemesi sektör adına oldukça önem taşımakta. Adobe'nin Firefly yapay zekası grafik alanında uzmanlaşırsa video üreticileri bu konu hakkında şikayetçi olacaktır. Aynı durumun tam tersi olması durumunda da problemler çıkacaktır. Bu yüzden Adobe farklı yapay zekaları desteklemesi kullanıcıların oldukça yararına olacak bir hamle.

Adobe'nin yayınlamış olduğu tanıtım videosunda Adobe Firefly ile çalışan yeni özelliği izleyebilirsiniz:

https://youtu.be/6de4akFiNYM?si=XciCWrbW31Tt6j2b