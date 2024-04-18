Almanya Başbakanı Olaf Scholz, AB Zirvesinin ardından Türkiye'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, AB liderler zirvesinde konuşma yaparak, mülteci mutabakatı karşılığında Türklere vize kolaylığı sağlanmasına vurgu yaptı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, AB liderler zirvesinin ardından Türkiye-AB ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. Scholz, AB'nin Türkiye ile mülteci mutabakatıyla ilgili müzakereleri yeniden yoğunlaştırmak istediğini belirtti.

GELECEĞE YÖNELİK PERSPEKTİF

"Türkiye her zaman kolay bir ortak olmasa da önemli bir stratejik ortaktır" diyen Scholz, Türkiye ile geleceğe yönelik bir perspektife ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Almanya'nın bu nedenle, AB Komisyonu'nun "göç anlaşması ve karşılığında Türkler için AB'ye vize kolaylığı" konusunda müzakereler yürütmek üzere görevlendirilmesi için zirvede teşvik edici rol oynadığını ifade etti.

Scholz, "İyi bir iş birliği her iki tarafın da çıkarına olacaktır" şeklinde konuştu. AB zirvesinde Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi isteğine vurgu yapılan sonuç bildirgesinde, Ankara'nın tutumunun belirleyici olacağı belirtilmişti.

"GÜMRÜK BİRLİĞİ VE KIBRIS YENİDEN GÖRÜŞÜLMELİ"

Scholz, Gümrük Birliği'nin geliştirilmesi, modernizasyonu ve göç konusundaki işbirliği gibi alanlarda çaba harcanması gerektiğini belirtti. Ayrıca uzun zamandır Kıbrıs meselesinin çözümü için çalıştıklarını dile getirdi ve BM öncülüğündeki arabuluculuk görüşmelerinin yeniden başlatılması çağrısında bulunduklarını ifade etti. Konunun detaylı bir şekilde ele alındığını ve bunun önemli bir adım olduğunu vurguladı. Scholz, Türkiye ve Kıbrıs meselesinin geniş kapsamlı bir şekilde ele alındığını ve bu konularda ilerlemenin gerekliliğini vurguladı.

ORTA DOĞU'YA İTİDAL ÇAĞRISI

Scholz, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını zirvede ele aldıklarını belirtti ve bu tür bir saldırının daha önce yaşanmadığına dikkat çekti. "Bu, doğrudan İsrail topraklarına yapılan bir saldırıdır. Bu nedenle, bu saldırıyı en güçlü şekilde kınamamız ve bölgedeki gerilimi artırmamamız gerektiği çağrısı doğru ve gerekli" dedi. Scholz, "İsrail'in bu saldırıya karşı başarılı bir şekilde kendini savunmasının önemli olduğunu" belirtti ve "İsrail'in şimdi bu başarıyı ve desteği tehlikeye atmaması gerektiğini" ifade etti. Scholz, bölgedeki yangının yayılmasını engellemek için tüm tarafları itidal çağrısında bulunduğunu ve bu konuda Brüksel'deki zirvede bir fikir birliğine varıldığını söyledi.

UKRAYNA'YA DESTEK

Scholz ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olarak Ukrayna'nın desteğe ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, "Ukrayna'nın bu desteği uzun vadeli ve kalıcı bir şekilde görmeye ihtiyacı var" dedi. Herkesin Ukrayna'ya yeterli silah ve mühimmat sağlamak için çaba göstermesini isteyen Scholz, özellikle hava savunmasının çok önemli olduğunu belirtti. Almanya'nın Ukrayna'ya üçüncü Patriot hava savunma sistemi sağlayacağını ve bunun diğer ülkelere benzer adımlar atması için bir sinyal olduğunu söyledi. Scholz ayrıca, Almanya'da Rus gizli servisine casusluk yaptıkları suçlamasıyla tutuklanan iki kişi hakkında, "Bu tür casusluk faaliyetlerine Almanya'da asla izin veremeyiz" dedi.