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Türkiye'nin Mali hedefi 500 milyon dolar ticaret hacmi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye&#039;nin Mali hedefi 500 milyon dolar ticaret hacmi
Ticaret Bakanı, Haber

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mali ile yapılacak ticaretin artarak devam edeceğini söyledi. Türkiye'nin hedefinin 500 milyon dolar olduğunu belirten Bakan Bolat, son 20 yılda Afrika'daki yatırımların arttığını da vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mali Sanayi ve Ticaret Bakanı Moussa Alassane Diallo ile yaptığı görüşmeyi değerlendirerek, "Görüşmemizde, 500 milyon dolar ticaret hacmi hedefimiz doğrultusunda birlikte çalışma hedefimizi teyit ettik." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Mali hedefi 500 milyon dolar ticaret hacmi - 1. Resim

Bolat, sosyal medya hesabından Türkiye'yi ziyaret eden Mali Sanayi ve Ticaret Bakanı Diallo ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Konuk bakanla ikili ticaret ve yatırım ilişkilerindeki gündem konularını istişare ettiklerini bildiren Bolat, "Görüşmemizde, 500 milyon dolar ticaret hacmi hedefimiz doğrultusunda birlikte çalışma hedefimizi teyit ettik." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin Mali hedefi 500 milyon dolar ticaret hacmi - 2. Resim

Bolat, görüşmede, Mali'nin öncelikli gördüğü tekstil ve gıda işleme sektörlerindeki yatırım imkanlarıyla Türk firmalarının Mali piyasasına yönlendirilmesi konularını da ele aldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Mali'deki müteahhitlik projelerinde ülkemiz firmalarının alabilecekleri rol üzerinde durduk. Ülkemizin son 20 yılda Afrika'da artan yatırım ve ticareti paralelinde Mali'ye daha fazla yatırım yapılması, bu kapsamda özel sektörümüzün ziyaretlerle önümüzdeki dönemde Bamako'daki fırsatları ele alması konularını gündemimize aldık."

Türkiye'nin Mali hedefi 500 milyon dolar ticaret hacmi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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