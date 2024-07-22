Erdoğan’dan KKTC dönüşü önemli mesajlar: İbre lehimize dönüyor

Cumhurbaşkanı, savunmadaki atılımları ve dış politikada son durumu yorumladı. “Terörü bitireceğiz” diyen Erdoğan, emeklilerin enflasyona ezdirilmeyeceğini de vurguladı.

YÜCEL KOÇ'UN HABERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı kutlama programına katılmak üzere gittiği KKTC’den dönüşünde uçakta önemli mesajlar verdi ve gazetecilerin sorularını cevapladı. “Kıbrıs Türkü’nün yanındayız” diyen Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

MASAYA EŞİT OTURALIM

Kıbrıs Türklerinin müktesep hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statüleri tescil edilmeden bir yere varılamaz. Her iki tarafın masaya eşit oturup eşit kalktığı bir denklem kurulmadan yeni bir müzakere süreci başlayamaz.

BİZ SİYASİ ÜS YAPIYORUZ

(Yunanistan ve İsrail’in Rum tarafında denize üs kurma girişimleri) Onlar askerî üs yapıyor, biz siyasi üs yapıyoruz. İsrail’in katliamına ortak olmak ne Rumlara ne Yunanistan’a fayda sağlar. Ayrıca gerekirse deniz üssü ve deniz yapılarını kuzeyde yaparız.

DEV BİR GEMİ ALIYORUZ

Bizim de denizimiz var. Mesela yeni bir doğalgaz gemisi alıyoruz. Yüzer gaz işletme platformu gemisi. Yaklaşık 2 ay sonra Türkiye’de olacak. 300 metre boyunda 58 metre genişliğinde. 5 milyon hane halkına yetecek kadar doğalgazı üretecek bu platform belki orada 15-20 yıl kalacak. Âdeta bir üs gibi. Önümüzdeki hafta yola çıkıyor ve Türkiye’ye gelecek. Zaten o üssü gördükleri zaman yeter onlara.

KIZILELMA ÇILDIRTACAK

Biliyorsunuz, uçaklarımızın lastiklerini dahi alamıyorduk ama şu anda kendi uçağımızı yapıyoruz, kendi uydumuzu yapıp uzaya yolladık. AB ülkelerinin artık Türkiye’den insansız hava araçları talebinde bulunması devranın nasıl değiştiğini gösteriyor. Kızılelma şu anda devreye giriyor. Bunların devreye girişinin o malum çevreleri çok daha çıldırtacağına eminim. Özellikle Amerika’daki seçimin de bu işte tayin edici bir rolünün olduğunu düşünüyoruz. Bu seçimin neticesiyle birlikte ne gibi adımlar atılabilir, bunları da ayrıca göreceğiz ama ibre Türkiye’nin lehine dönüyor diye düşünüyorum. Bundan dolayı da huzur içindeyim.

İKİ KERE İKİ DÖRT…

Terörle mücadele bir matematik olayı değil. İki kere iki dört diyemezsiniz. Şehitlerimizin intikamını alıyoruz. Ama bilsek ki terörle mücadele bir matematik olayıdır, kalkarız açıklamayı da ona göre yaparız. Terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Önünde sonunda kazanan inşallah yine biz olacağız. Terör meselesini kökünden bitireceğiz. Sağa sola koşturup, destek arama çabalarından fayda göremeyecekler. Askerimiz, polisimiz, istihbaratçılarımız sahada ve terör örgütleri onların nefesini enselerinde hissediyor.

İBRETLİK CEZA VERİLMELİ

İsrail yaptıklarının cezasını çekmeli, bu ceza bir daha kimsenin böylesi bir zulmü aklından geçirememesini sağlayacak kadar ibretlik olmalıdır. Herkesi tarihin doğru tarafında durmaya bir kez daha davet ediyorum. Bu zulmü sona erdirmek için ABD yönetiminin İsrail’e baskı yapması, katil Netanyahu’ya ve beraberindekilere verdiği desteği çekmesi şarttır.

MİÇOTAKİS, DENDİAS'A HADDİNİ BİLDİRMELİ

(Yunan Savunma Bakanı Dendias’ın ‘Türkler işgalci’ sözlerine cevap) Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hâkim olur. Son NATO zirvesinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile konuştum.

‘Aynı gün ben Kuzey Kıbrıs’ta bulunacağım, orada Kuzey Kıbrıs halkına hitap edeceğim. Öğrendiğime göre siz de güneyde olacakmışsınız, orada hitap edecekmişsiniz. Herhâlde birbirimizi rahatsız edecek herhangi bir açıklama yapmayız’ dedim. O da benim gibi düşündüğünü söyledi.

Fakat Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ne yazık ki farklı bir havada, belli ki Miçotakis ile yaptığımız görüşmeden haberi yoktu, ileri geri açıklamalar yaptı. Onun bir defa kalkıp da Türklerin orada işgalci olduğunu söylemesinden daha densiz, edep dışı bir ifade olamaz. Dolayısıyla, Sayın Miçotakis’in, bu bakanına haddini bildirmesi lazım.

EMEKLİLİK YAŞI YÜKSELMİYOR

(Emeklilik yaşı kadınlarda 60, erkeklerde 65 olacak, iddiaları) Bizler toplumumuzun her kesimi gibi emeklilerimizin de daima yanındayız. Refahı artırmak için yeni yol haritaları oluşturuyoruz. Eldeki imkânlar dâhilinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ekonomik istikrardan taviz vermeden, popülizm tuzaklarına düşmeden en rasyonel adımı nasıl atarız anlayışı içinde hareket ediyoruz. Aslında Grup Başkanı’mız Abdullah Güler gerekli açıklamaları yaptı. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olacağını açıkladı. Bütün bunlara rağmen muhalefet bakıyorsunuz, düşünmeden, görüşmeden, konuşmadan ‘Asgari ücret 17 bin’ diyor. Bunların sırtında maalesef küfe yok. Biz ölçüyoruz, biçiyoruz. Nasıl bu işi ekonomik dengeleri bozmayacak biçimde götürürüz? Buna bakıyoruz, adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Grup Başkanı’mız ne açıkladıysa gündemimizde o konular var, gerisi söylentiden ibaret.”