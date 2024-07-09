Merih üzerinden provokatif haber yaptılar! Bozkurt tutuklaması iddiasının altından bambaşka bir gerçek çıktı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 9 Temmuz 2024 15:35 - Güncelleme: 9 Temmuz 2024 16:00 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Merih Demiral, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

UEFA'nın bozkurt işareti yaptığı için Merih Demiral'a ceza vermesinin ardından, "2015 yılında bir kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyuna bozkurt işareti yaptığı için gözaltına alınıp yargılanmıştı" iddiası ortaya atılmıştı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kadın hakkında bozkurt işaretinden değil hakaretten dolayı işlem yapıldığını açıkladı.