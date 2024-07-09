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Merih üzerinden provokatif haber yaptılar! Bozkurt tutuklaması iddiasının altından bambaşka bir gerçek çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Merih üzerinden provokatif haber yaptılar! Bozkurt tutuklaması iddiasının altından bambaşka bir gerçek çıktı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Merih Demiral, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

UEFA'nın bozkurt işareti yaptığı için Merih Demiral'a ceza vermesinin ardından, "2015 yılında bir kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyuna bozkurt işareti yaptığı için gözaltına alınıp yargılanmıştı" iddiası ortaya atılmıştı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kadın hakkında bozkurt işaretinden değil hakaretten dolayı işlem yapıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği cezanın ardından bazı basın yayın organlarında yer alan, "2015 yılında bir kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyuna bozkurt işareti yaptığı için gözaltına alınıp yargılanmıştı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

KADININ HAKARET ETTİĞİ BELİRTİLDİ

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, bahse konu haberde geçen iddia ve yargılama sürecinde "bozkurt işareti"nin herhangi bir şekilde söz konusu olmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs 2015'te Uşak ziyareti esnasında S.K'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben sözle hakarette bulunduğu ve güvenlik görevlilerince hakaretin tutanağa bağlandığı bildirildi.

"YARGILAMA SONUNDA BERAAT ETTİ"

Açıklamada, "Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının 2015/5484 soruşturma numarası ile Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma yürütülmekle adı geçen şahıs hakkında Uşak 2. Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. Yapılan yargılama neticesinde şahsın beraatına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Merih üzerinden provokatif haber yaptılar! Bozkurt tutuklaması iddiasının altından bambaşka bir gerçek çıktı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı

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