Erkenci karpuz Hatay'daki depremzede çiftçinin yüzünü güldürdü! Karpuz fiyatları üreticiyi memnun etti

Hatay'da başlayan erkenci karpuz hasadı depremzede çiftçilerin yüzünü güldürdü. Arap ülkeleri, Almanya, Rusya ve Polonya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilen erkenci karpuz, ekonomiye de büyük katkı sağladı.

NORMAL VE ÇEKİRDEKSİZ KARPUZ FİYATLARI BELLİ OLDU

Burnaz sahilinde çiftçilik yapan Hamza İnce(28), 500 dönüm tarım arazisinde karpuz hasadına başladığını belirterek “Burada 500 dönüm arazimiz var, karpuz ve yer fıstığı yetiştiriyoruz. Şu anda karpuz hasadındayız, 22 Mayıs’ta başladık. 12 Şubat’ta ekimi yaptık, 12 Nisan’da bakımımızı yaptık. Şu anda normal karpuzlar 9 TL bandında satılıyor, çekirdeksiz olan ürünümüz var onlar 15TL- 16 TL bandında. Fiyatlar şu an için güzel, yurtiçi piyasa özel marketlere gidiyor. Karpuz iş yükleyicileri günlük minimum 5 bin TL bandında fiyat alıyorlar, yani yükledikleri kamyona göre değişiyor, tıra göre değişiyor aldıkları ücretler” dedi.

ÜRETİCİ ÜRÜN KALİTESİ VE FİYATTAN MEMNUN

Ürün kalitesinden memnun olduğunu dile getiren İnce, çalıştıracak işçi bulmakta güçlük çektiğini ifade ederek “Şu anda biz mesela işçi bulamıyoruz Mardin’den ve Şanlıurfa'dan her yerden işçi toplamaya çalışıyoruz. Toplamda 25-30 kişi zor bulduk hani işçi yönünden bayağı sıkıntılarımız var. Yaklaşık 15 güne yakın sürüyor hasadımız. Allah'a şükür hani şu an için biz tonajımızdan da aldığımız ürün kalitesinden de, fiyattan da memnunuz. Biraz erken hasada giriyoruz, bizim avantajımız arazimizin denize yakın olması. Bizim avantajımızda erken hasat dolayısıyla yüksek fiyata tekabül ediyor. Şu an için sadece marketlere veriyoruz hani dışarıya normal bir vatandaşa satışımız yok, gelen olursa rica eden olursa aile olarak ikramımız oluyor. İhracat ürünlerimiz genelde Polonya, Almanya, Rusya ve civar ülkelere oluyor. Bunlar ayrı olarak burada paketleniyor, genelde soğutmalı araçlarla yurt dışına gönderiliyorlar” şeklinde konuştu.