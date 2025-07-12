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Günün en acı karesi! 1 sene arayla iki evlatlarını aynı sebepten kaybettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Zorbalık, Ölüm, Çocuk, Aile, Konya, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'da okulda arkadaşı tarafından boğazının sıkılması sonucu nefessiz kalarak hastanelik olan 10 yaşındaki çocuk, 45. günde hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi geçen yıl okulda akran zorbalığına maruz kalan ve sonrasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki ağabeyinin yanına defnedildi. 

Geçtiğimiz mayıs ayında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencisi olan 10 yaşındaki Yusuf Taşkın ile arkadaşı İ.Ç. arasında sınıfta çıkan tartışma sonrası iddiaya göre İ.Ç., Yusuf Taşkın'ın boğazını uzun süre sıktı.

Yusuf'un fenalaşarak yere yığıldığını gören diğer öğrenciler durumu öğretmenlerine bildirdi. Öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yusuf Taşkın ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan küçük Yusuf, 45 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

Günün en acı karesi! 1 sene arayla iki evlatlarını aynı sebepten kaybettiler - 1. Resim

 AĞABEYİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Küçük Yusuf'un cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzerine ailesi tarafından Akşehir ilçesine Altuntaş Mahallesine götürüldü. Yusuf için Altuntaş Mahallesinde cenaze namazı kılındı. Yusuf'un cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında, geçen yıl uğradığı akran zorbalığının ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki ağabeyi Mustafa Taşkın'ın mezarının yanına defnedildi.

Günün en acı karesi! 1 sene arayla iki evlatlarını aynı sebepten kaybettiler - 2. Resim

"FİLM FİNAL YAPTI"

Yusuf'un akran zorbalığı ile hastanelik olduğunu anlatan acılı baba Ramazan Taşkın (42), olayda kusuru bulunan tüm sorumluların cezalandırılmasını istediğini belirterek, "Bizim hayatımız filmmiş finali oldu. Filmin sonunda altında bitince final yazıyor, tekrarı yok. Suçluların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Yusuf'un amcası Musa Taşkın ise "Her şeyin bittiği an. Söylenecek kelime yok, gördünüz gibi. Kardeşim iki evladını yan yana aynı vakadan toprağa verdi. Üzüntümüz çok büyük" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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