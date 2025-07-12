İşte Benim Stilim saat kaçta, cumartesi yayınlanıyor mu? Sezon finali bölümü belli oldu

Hafta içi her gün TV8'de ekrana gelen İşte Benim Stilim bugün 12 Temmuz Cumartesi günü saat kaçta yayınlanacak merak ediliyor. Sezon finali bölümünün yayınlanması beklenen program henüz ekrana gelmedi. Yayın akışında MasterChef Türkiye yer alıyor. İşte Benim Stilim saat kaçta, cumartesi günleri yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor.

TV8'de ekrana gelen İşte Benim Stilim yayını televizyonda yer almadı. 12 Temmuz Cumartesi günü ekranda yer almadı. Sezon finalinin yayınlanması beklenen İşte Benim Stilim saat kaçta merak ediliyor.

İŞTE BENİM STİLİM SAAT KAÇTA?

TV8 ekranlarında hafta içi her gün 15.30'da yayınlanan İşte Benim Stilim programı sezon finali yapıyor. Yayınlanan sezon finali fragmanında programın hafta sonu ekranda olacağı görülürken 12 Temmuz TV8 yayın akışında yer almadığı görüldü.

Programın yerine MasterChef 2025 Türkiye bölüm tekrarı yer alıyor.

Yayın akışı kontrol edildiğinde İşte Benim Stilim 13 Temmuz Pazar günü 14.15'te yayınlanacak.

İŞTE BENİM STİLİM CUMARTESİ YAYINLANIYOR MU?

Öykü Serter'in sunduğu ve jüri koltuğunda Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer'in oturduğu İşte Benim Stilim hafta içi yayınlanıyor. Ancak sezon finalinin bu hafta sonu ekrana geleceği yayınlanan fragmanla ortaya çıktı. TV8 yayın akışına göre program 13 Temmuz Pazar günü 14.15'te yeni bölümüyle ekrana gelecek.

İŞTE BENİM STİLİM SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

İşte Benim Stilim programı kanal ve programın hesaplarından yapılan fragman duyurusuyla 13 Temmuz Pazar günü sezon finali yapacağı öğrenildi.

12 TEMMUZ TV8 YAYIN AKIŞI

08.45 Gençlik Rüzgarı/Yeni Bölüm

10.00 Gazete Magazin/Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye

01.30 Gazete Magazin

13 TEMMUZ TV8 YAYIN AKIŞI

08.45 Gençlik Rüzgarı/Yeni Bölüm

10.00 Gazete Magazin/Yeni Bölüm

14.15 İşte Benim Stilim

20:00 MasterChef Türkiye