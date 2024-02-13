Erdoğan'dan maden işçileri için seferberlik talimatı

Erzincan'da yaşanan toprak kayması nedeniyle maden ocağında yaşanan göçükte 9 işçiden haber alınamıyor. Diplomatik temasları nedeniyle bugün Mısır'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayıp madenciler için talimat verdi. Erzincan valisi Hamza Aydoğdu'dan bilgi alan Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi.

Erzincan'da bulunan bir altın madeninde yaşanan toprak kayması sonucu 9 işçi göçük altında kaldı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan göçük altındaki maden işçileri için seferberlik talimatı geldi.

ERZİNCAN VALİSİ MADEN KAZASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Bölgede inceleme yapan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu olay yerinden ilk açıklamayı yaptı. Vali Aydoğdu, "Bazı arkadaşlarımızın toprak altında kaldığını biliyoruz. Arkadaşlarımız tespitlerini yaptılar. Şu anda arama kurtarma ekiplerimizin tamamı burada çalışıyor. Sosyal medyada bazı kirli bilgiler dolaşıyor. Şuanda savcılık, AFAD, UMKE, 112 ekiplerinin hepsi burada. Biz sağlıklı bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız. Şuanda önemli olan toprak altında kalan madencilerimizi kurtarmak. Hem sağ hem de sol taraftaki toprak kaymasını gördük. Bütün arkadaşlarımız ölçümlerini yapıyor. Ankara'dan ekipler yola çıktı, geliyor. Bizim için önemli olan vatandaşlarımızı sağ salim kurtarmak. Olayın olduğu anda buradaydık. İçişleri bakanımız her 10 dakikada bir arıyor." dedi.

HERHANGİ BİR SIZMA SÖZ KONUSU DEĞİL

Vali Aydoğdu, toprak kayması nedeniyle Fırat nehrine bir sızma olup olmadığına ilişkin soruya, "Herhangi bir sızma söz konusu değil. Toprak kaymasının dışında herhangi bir problem yok. Şu anda Fırat nehrine her hangi bir akıntı söz konusu değil."

Aydoğdu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Mısır'dan uçakla Türkiye'ye döndüğü bilgisini de verdi.

ERDOĞAN SEFERBERLİK İÇİN TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arama kurtarma için bilgi verdiklerini söyleyen Vali Aydoğdu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'dan aradı, bilgi arz ettik" dedi. Konuyla ilgili olarak İletişim Başkanlığı'ndan da açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi." denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kayması ile ilgili Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’dan bilgi aldı. Vali Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kayıp kişilerin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarının son durumunu aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi."