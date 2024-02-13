Erzincan'da maden faciası için siyasilerden ilk açıklamalar

Erzincan'ın İliç ilçesinde bir altın madeninde toprak kayması sonucu 9 işçiden haber alınamıyor. 9 ilden ekipler arama kurtarma çalışmaları için seferber olurken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanı Koca ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten son dakika açıklamalar geldi.

Türkiye, bir maden faciası ile bir kez daha sarsıldı. Erzincan'da bulunan bir altın madeninde yaşanan toprak kayması sonucu 9 işçi göçük altında kaldı. 9 ilden ekipler arama kurtarma çalışmaları için seferber olurken yetkililerden ilk açıklamalar gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, takviye ekiplerin ivedilikle bölgeye gittiğini belirtirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bölgeye ambulans ve UMKE ekiplerinin sevk edildiğini söyledi.

İşte maden faciasına ilişkin son dakika açıklamalar...

TÜM ÇABAMIZI SARF EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toprak kaymasından etkilenen tüm madenciler için ivedilikle arama kurtarma çalışmalarının başladığını söyledi. Yılmaz, "Erzincan İliç’te meydana gelen toprak kaymasından etkilenen tüm madencilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devlet olarak tüm imkânlarımızla sahadayız. Ekiplerimiz olayın yaşanması ile birlikte bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Bölgeye takviye ekipler de ivedilikle sevk edilmiştir. İrtibat kurulamayan kardeşlerimize ulaşmak için tüm çabamızı sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA: 6 AMBULANS VE 2 UMKE EKİBİ GÖREV BAŞINDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Erzincan İliç’te bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması olayı sebebiyle 6 Ambulans ve 2 UMKE Timiyle medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti için görev başındayız. Toprak altında olduğu düşünülen kişilere henüz ulaşılamadı. Allah bu ve benzeri tüm afetlerden korusun." dedi.

DEVLET TÜM KURUMLARIYLA SAHADA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan maden sahasında meydana gelen toprak kayması haberini üzüntü ile öğrendim. Devletimiz, başta AFAD olmak üzere ilgili tüm kurumlarıyla bölgede çalışmalarını sürdürmektedir. Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." mesajını iletti.

ÖMER ÇELİK: "SEFERBERLİK HALİNDEYİZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kalbimiz Erzincan İliç’te meydana gelen toprak kaymasından etkilenen madencilerimizde. İnşallah hepsine sağ salim kavuşuruz... Devletimiz tüm imkânlarıyla sahada. İlgili tüm birimler müdahale ediyorlar. Tüm ekiplerimiz, haber alınamayan kardeşlerimize ulaşmak için seferberlik halinde… Gayretimiz ve duamız madenci kardeşlerimize sağ salim kavuşmak için." diye konuştu.

ÖZEL: CHP HEYETİ BÖLGEYE HAREKET ETTİ

CHP lideri Özgür Özel: "Erzincan İliç'te altın madeninde yaşanan felaketi kaygıyla ve dehşetle takip ediyoruz.

Genel Başkan Yardımcılarımız Deniz Yavuzyılmaz, Gamze Taşcıer, Milletvekillerimiz Mustafa Sarıgül, Müzeyyen Şevkin ve PM üyemiz Baran Bozoğlu'dan oluşan parti heyetimiz bölgeye hareket etti.

Göçük altında bulunan madencilerimize salimen ulaşılması tek temennimizdir.