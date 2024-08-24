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Esenyurt'ta esrarengiz olay! Ailesinin haber alamadığı genç kız evde ölü bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Esenyurt&#039;ta esrarengiz olay! Ailesinin haber alamadığı genç kız evde ölü bulundu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Esenyurt’ta ailesinin haber alamadığı genç kız evinde ölü bulundu. İtfaiye ekiplerinin girdiği evde Büşra Kocagöz’ün yerde cansız bedeni bulunurken, ölüm nedeniyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Olay, dün öğle saatlerine İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi’nde yaşandı. Sabah erken saatlerden itibaren Büşra Kocagöz’ü arayan ablası bir türlü ulaşamadı. 

EVE GİREN POLİS CESEDİNİ BULDU

Endişeli abla durumu hemen yetkililere haber verdi. Adrese giden ekipler girdikleri evde kızın cesedini buldu. 

Esenyurt'ta esrarengiz olay! Ailesinin haber alamadığı genç kız evde ölü bulundu - 1. Resim

ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Genç kızın erkek arkadaşı ile yaşadığı ve dün şehir dışına çıktığı öğrenildi. Yetkililer ölüm nedeninin öğrenilmesi için inceleme başlatırken, Kocagöz’ün cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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