Esenyurt'ta esrarengiz olay! Ailesinin haber alamadığı genç kız evde ölü bulundu
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul Esenyurt’ta ailesinin haber alamadığı genç kız evinde ölü bulundu. İtfaiye ekiplerinin girdiği evde Büşra Kocagöz’ün yerde cansız bedeni bulunurken, ölüm nedeniyle ilgili çalışmalar devam ediyor.
Olay, dün öğle saatlerine İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi’nde yaşandı. Sabah erken saatlerden itibaren Büşra Kocagöz’ü arayan ablası bir türlü ulaşamadı.
EVE GİREN POLİS CESEDİNİ BULDU
Endişeli abla durumu hemen yetkililere haber verdi. Adrese giden ekipler girdikleri evde kızın cesedini buldu.
ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR
Genç kızın erkek arkadaşı ile yaşadığı ve dün şehir dışına çıktığı öğrenildi. Yetkililer ölüm nedeninin öğrenilmesi için inceleme başlatırken, Kocagöz’ün cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı