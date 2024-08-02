Eşinin 5 bileziğini satıp patron oldu! 200 kişiye gelir kapısı sağladı

Ankara'da eşinin bileziklerini satarak mobilya boyama atölyesi kuran Hüseyin İnci, burayı zamanla kocaman bir fabrikaya dönüştürdü. İnci hem 200 kişiye istihdam sağladı hem de Orta Doğu ve Afrika ülkelerine ihracat yapar hale geldi.

Başkentte askerden döndükten sonra evlenen İnci (61), 1986'da eşinin 5 bileziğini satarak Altındağ ilçesine bağlı Siteler'de mobilya boyama atölyesi kurdu.

MOBİLYA FABRİKASI KURDU

Ailesinin de destek verdiği İnci, 36 yıllık ticaret hayatının ardından 2022'de Akyurt ilçesi Büğdüz Mahallesi'nde 20 bin metrekarelik alana sahip mobilya fabrikası kurdu.

İnci, üretim alanı, atölye ve satış ofisinin içinde olduğu fabrikanın çeşitli kademelerinde 200 kişiye istihdam sağladı.

Kısa sürede Irak, Libya, Katar, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya, Fas ve Ürdün'e ihracat yapmaya başlayan İnci, mobilya sektöründe hizmet vermeye devam ediyor.

ÇOCUKLARI DA FABRİKANIN BAŞINA GEÇTİ

Hüseyin İnci, eşiğinin bileziklerini satarak başladığı ticaret hayatında ülkenin önemli mobilya firmaları arasına girmeyi başardığını söyledi.

Mesleğine uzun yıllar emek verdiğini anlatan İnci, "Çırağı olmadığın hiçbir işin ustası olamazsın. Onun için herkes ne iş yapıyorsa yapsın, mesleğinin çırağı olmak zorunda. Çocuklarım üniversite okudular. Boş zamanlarında da yanımda çıraklık yaptılar. Büyük oğlum bankacılık ve işletme okudu. Şimdi fabrikanın işletme pozisyonunda. Küçük oğlum turizm, otelcilik ve pazarlama bölümü mezunu, satış ofisimizin başında. En küçük oğlum da iç mimarlık okudu. O da mimari işlerimizi yürütüyor" diye konuştu.

KATAR, NİJERYA, FAS, ÜRDÜN…

İnci, küçük bir atölyenin fabrikaya dönüştüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Siteler'de ilk başladığımız atölyemiz 280 metrekareydi. Şu anda 13 bin 500 metrekare fabrika alanımız, 2 bin 500 metrekare satış ofisimiz ve 4 bin metrekare atölyemizle 20 bin metrekarelik bir alanda çalışıyoruz. Şu anda 200 kişiyi istihdam sağlıyoruz. Ayrıca Irak, Libya, Katar, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya, Fas ve Ürdün'e ihracat yapıyoruz."

“BİNLERCE İNSANIN EKMEK YEDİĞİ BİR TEKNE HALİNE GELDİK”

Okan İnci de babalarının kendilerine örnek olduğunu dile getirdi. Babaları sayesinde hem okuyup hem çalıştıklarını ifade eden İnci, "Okul haricindeki zamanlarımızın hepsi şirketin bir ucunda, deposunda, boyama atölyesinde, imalatında, sevkiyatında geçti. Biz o tozu yuttuk. Babam da müsaade edince işi devraldık. Babamla birlikte 2-3 kişiyle başladığımız bu yolda bugün 200'e yakın çalışanımız var. Binlerce insanın ekmek yediği bir tekne haline geldik. Bu da bizim için çok büyük bir gurur kaynağı" ifadelerini kullandı.