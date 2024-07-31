Turizm gelirlerinde büyük artış! 2. çeyrek rakamı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ikinci çeyreğe ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre, turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre %11,8 arttı. Böylece gelir 14.8 milyar dolar oldu.

Turizm geliri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan II. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %11,8 artarak 14 milyar 875 milyon 518 bin dolar oldu. Turizm gelirinin %15,9'u ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 10 milyar 330 milyon 968 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 544 milyon 550 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 15 ARTTI

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2024 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %15 artarak 16 milyon 97 bin 884 kişi oldu. Ziyaretçilerin %14,9'unu 2 milyon 405 bin 675 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte ülkemizden çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 101 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 69 dolar oldu.

Bu çeyrekte turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı %30,6, yeme içme harcamalarının payı %18,5, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise %12,2 oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre paket tur harcamaları %32,5, yeme içme harcamaları %10,6 ve uluslararası ulaştırma harcamaları %1,9 arttı.

ZİYARETÇİLER EN ÇOK "GEZİ, EĞLENCE, SPORTİF VE KÜLTÜREL FAALİYETLER" AMACIYLA GELDİ

İkinci sırada %19,1 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise %5,4 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize %66,5 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

TURİZM GİDERİ GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %3,9 AZALDI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %3,9 azalarak 1 milyar 955 milyon 807 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 610 milyon 431 bin dolarını kişisel harcamalar, 345 milyon 377 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

YURT DIŞINI ZİYARET EDEN VATANDAŞLAR

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3 artarak 2 milyon 963 bin 788 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 660 dolar olarak gerçekleşti.