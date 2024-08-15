Eşiyle tartışan kadın intihara kalkıştı

İstanbul eşiyle tartışan S.C. isimli kadın, sinir krizi geçirip cama çıktı. Aşağı atlamaya çalışan kadın uzun uğraşların sonucunda ikna edilirken, o anlar kameralara yansıdı.

Dün gece saatlerinde Beylikdüzü İlçesi Gürpınar Mahallesi İnönü Caddesi’nde iddiaya göre, henüz bilinmeyen bir sebeple karı koca arasında tartışma çıktı.

KENDİNİ AŞAĞI ATMAYA ÇALIŞTI

Tartışma üzerine sinir krizi geçiren S.C. isimli kadın cama çıkarak bağırmaya başladı. Çevredekilerin durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans geldi. Ekiplerin uzun süren ikna çabaları sonucunda genç kadın çıktığı camdan aşağı indirilerek hastaneye kaldırıldı.

KOCASI GÖZALTINA ALINDI

Genç kadının eşi S.C ise polis tarafından gözaltına alındı. Hayati bir tehlikesi bulunmadığı öğrenilen kadının eşinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.