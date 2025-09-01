Eski belediye başkanı uçakta fenalaştı! Acil iniş yaptılar
Adana eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, Ankara'ya giderken uçakta fenalaştı. Uçak acil iniş yaparken Durak, Tarsus'ta hastaneye kaldırıldı.
Bu sabah Adana'dan Ankara'ya gitmek üzere uçakta korku dolu anlar yaşandı.
UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI
Adana'nın eski belediye başkanlarından 87 yaşındaki Aytaç Durak, yolculuk sırasında tansiyon hastalığı sebebiyle fenalaştı. Adana-İstanbul seferini yapan 09.45 uçağı, Durak'ın rahatsızlanması üzerine Çukurova Bölgesel Havalimanı'na acil iniş yaptı.
5 DÖNEM BAŞKANLIK YAPMIŞTI
5 dönem boyunca Adana'da belediye başkanlığı görevinde bulunan Aytaç Durak'ın, inişin ardından önce Mersin'in Tarsus ilçesinde hastaneye ardından Adana'daki bir özel hastaneye sevk edildi.
Durak'ın şuanda durumunun iyi olduğu öğrenildi.
