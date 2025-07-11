Eski emniyet amiri Veysel Özkan İstanbul'da yakalandı! Görevden ihraç edilmişti...
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen eski Bitlis İstihbarat Şube Müdürü Veysel Özkan İstanbul'da kaldığı gaybubet evinin önünde yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde FETÖ'den arananların yakalanmasına yönelik yönelik çalışma yürütüldü.
GAYBUBET EVİ ÖNÜNDE YAKALANDI
Çalışmalarda, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nde İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaparken KHK ile meslekten ihraç edilen Veysel Özkan'ın İstanbul'da gaybubet evinde kaldığı belirlendi. Polis ekipleri Özkan'ı, iş yerine gittiği sırada gaybubet evinin önünde yakaladı.
VEYSEL ÖZKAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Özkan, sevk edildiği adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.