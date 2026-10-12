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Esnafla motosikletli kurye birbirine girdi! Kimse ayıramadı

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Esnafla motosikletli kurye birbirine girdi! Kimse ayıramadı
Başlık ResmiEsnafla motosikletli kurye birbirine girdi! Kimse ayıramadı

İstanbul Başakşehir’de motosikletli kurye ile esnaf arasında 'para' anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tarafların yumruklu kavgası sonrası duruma polis ekipleri müdahale etti.

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Dün akşam saatlerinde İstanbul'un Başakşehir 2. Etap bölgesinde motosikletli kurye ile çevredeki esnaf arasında iddiaya göre ödeme anlaşmazlığı nedeniyle bir anda tartışma çıktı.

Taraflar arasındaki sözlü tartışmanın büyümesi üzerine kavga başladı. Esnafın iş önlüklerini dahi çıkarmadan kavgaya karıştığı olayda taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı.

AYIRAMAYINCA POLİS ÇAĞIRDILAR

Sokak ortasında yaşanan kavgada taraflar birbirlerine yumruklarla saldırırken, çevrede bulunan bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde iş önlükleriyle kavgaya karışan esnaf ile motosikletli kurye arasında yaşanan arbede yer aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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'PARA' ANLAŞMAZLIĞI YÜZÜNDEN KAVGA ETMİŞLER

Öte yandan olayın ardından ortaya atılan iddialara göre, kavganın yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir motosikletli kurye ile esnaf arasında yaşanan para anlaşmazlığından kaynaklandığı belirtildi.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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