2 ilçe hassas seviyede! İstanbul’un havasında alarm, işte ilçe ilçe hava kalitesi
Sabah saatlerinden itibaren sisin etkili olduğu İstanbul’da hava kalitesi ilçeden ilçeye değişim gösterirken bazı ilçelerde seviye hassas noktalara ulaştı. İBB'nin hava kalitesi ölçümlerinde hava kalitesi indeksi Kağıthane istasyonunda 119, Esenler'de 101 olarak ölçüldü. Her iki istasyon da hassas kategoride yer aldı. Yenibosna, Sancaktepe, Selimiye hava kalitesinde orta seviyede sınıflandırılırken, Büyükada, Arnavutköy, Beşiktaş'ta ve Beylikdüzü ise iyi kategoride yer aldı.
İSTANBUL SİSTE KAYBOLDU
Meteoroloji’nin Marmara Bölgesi için yaptığı sis ve pus uyarısının ardından İstanbul’da puslu hava etkisini göstermeye başladı. Dronla kaydedilen görüntülerde tarihi yapılar, yüksek katlı binalar ve deniz trafiğinin bulunduğu alanlarda görüş mesafesinin azaldığı görüldü.
HAVA KALİTESİ HASSAS SEVİYEDE
İBB hava kalitesi izleme istasyonlarının açıkladığı verilerde ise bazı bölgelerde hava kalitesi indeksinin hassas seviyeye ulaştığı, birçok noktada orta seviyede ölçüm yapıldığı belirlendi.
KAĞITHANE VE ESENLER ÖNE ÇIKTI
İBB'nin hava kalitesi izleme sisteminde 12 Ekim 2026 saat 07.00 itibarıyla yayımlanan verilere göre Kağıthane istasyonunda hava kalitesi indeksi 119, Esenler'de 101 olarak ölçüldü. Her iki istasyonun da hassas kategorisinde yer aldığı görüldü. Yenibosna'da indeks 100, Sancaktepe'de 93, D-100 istasyonunda 91 ve Selimiye'de 89 olarak kaydedildi. Bu istasyonlarda hava kalitesi orta seviyede sınıflandırıldı.
BÖLGEDEN BÖLGEYE DEĞİŞİM
Aynı saat diliminde Aksaray'da 82, Tuzla'da 75, Bağcılar'da 67 ve Avcılar'da 64 indeks değeri ölçüldü. Buna karşılık Büyükada'da 49, Arnavutköy'de 48, Beşiktaş'ta 46 ve Beylikdüzü'nde 42 değerleri kaydedilerek hava kalitesi iyi kategorisinde yer aldı. Ölçümler, hava kalitesinin İstanbul genelinde bölgeden bölgeye değiştiğini ortaya koydu.
KÜKÜRT, AZOT… HEPSİ KAYDEDİLDİ
İBB'nin izleme sisteminde partikül madde (PM10), kükürt dioksit (SO2), azot dioksit (NO2), karbonmonoksit (CO) ve ozon (O3) gibi kirleticilerde takip edildi. Ölçüm sonuçları istasyonlara göre farklılık gösterirken, bazı noktalarda PM10 ve NO2 değerleri dikkat çekti. İBB'nin hava kalitesi izleme ağı, kirleticilerin yanı sıra sıcaklık, nem, rüzgar hızı ve rüzgar yönü gibi meteorolojik parametreleri de kaydetti.
SOLUNUM HASTALARI DİKKAT
Öte yandan hava kalitesinin hassas kategoride ölçüldüğü bölgelerde çocuklar, yaşlılar ve solunum yolu hastalığı bulunan kişilerin daha dikkatli olması gerekiyor. Uzmanlar özellikle hava kirliliğine duyarlı kişilerin, bulundukları bölgedeki güncel ölçümleri takip etmelerini ve olumsuz şartlarda yoğun fiziksel aktiviteyi sınırlandırmalarını öneriyor.
İlçe ilçe ölçümler ise şöyle;
|İlçe / İstasyon
|Hava Kalitesi İndeksi
|Hava Kalitesi Seviyesi
|Kağıthane
|119
|Hassas
|Esenler
|101
|Hassas
|Yenibosna
|100
|Orta
|Sancaktepe
|93
|Orta
|D-100
|91
|Orta
|Selimiye
|89
|Orta
|Aksaray
|82
|Orta
|Tuzla
|75
|Orta
|Bağcılar
|67
|Orta
|Avcılar
|64
|Orta
|Büyükada
|49
|İyi
|Arnavutköy
|48
|İyi
|Beşiktaş
|46
|İyi
|Beylikdüzü
|42
|İyi