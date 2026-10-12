2 ilçe hassas seviyede! İstanbul’un havasında alarm, işte ilçe ilçe hava kalitesi

Sabah saatlerinden itibaren sisin etkili olduğu İstanbul’da hava kalitesi ilçeden ilçeye değişim gösterirken bazı ilçelerde seviye hassas noktalara ulaştı. İBB'nin hava kalitesi ölçümlerinde hava kalitesi indeksi Kağıthane istasyonunda 119, Esenler'de 101 olarak ölçüldü. Her iki istasyon da hassas kategoride yer aldı. Yenibosna, Sancaktepe, Selimiye hava kalitesinde orta seviyede sınıflandırılırken, Büyükada, Arnavutköy, Beşiktaş'ta ve Beylikdüzü ise iyi kategoride yer aldı.