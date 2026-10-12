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Yaşam

2 ilçe hassas seviyede! İstanbul’un havasında alarm, işte ilçe ilçe hava kalitesi

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2 ilçe hassas seviyede! İstanbul’un havasında alarm, işte ilçe ilçe hava kalitesi

Sabah saatlerinden itibaren sisin etkili olduğu İstanbul’da hava kalitesi ilçeden ilçeye değişim gösterirken bazı ilçelerde seviye hassas noktalara ulaştı. İBB'nin hava kalitesi ölçümlerinde hava kalitesi indeksi Kağıthane istasyonunda 119, Esenler'de 101 olarak ölçüldü. Her iki istasyon da hassas kategoride yer aldı. Yenibosna, Sancaktepe, Selimiye hava kalitesinde orta seviyede sınıflandırılırken, Büyükada, Arnavutköy, Beşiktaş'ta ve Beylikdüzü ise iyi kategoride yer aldı.

2 ilçe hassas seviyede! İstanbul’un havasında alarm, işte ilçe ilçe hava kalitesi

İSTANBUL SİSTE KAYBOLDU

Meteoroloji’nin Marmara Bölgesi için yaptığı sis ve pus uyarısının ardından İstanbul’da puslu hava etkisini göstermeye başladı. Dronla kaydedilen görüntülerde tarihi yapılar, yüksek katlı binalar ve deniz trafiğinin bulunduğu alanlarda görüş mesafesinin azaldığı görüldü.

2 ilçe hassas seviyede! İstanbul’un havasında alarm, işte ilçe ilçe hava kalitesi

HAVA KALİTESİ HASSAS SEVİYEDE

İBB hava kalitesi izleme istasyonlarının açıkladığı verilerde ise bazı bölgelerde hava kalitesi indeksinin hassas seviyeye ulaştığı, birçok noktada orta seviyede ölçüm yapıldığı belirlendi.  

2 ilçe hassas seviyede! İstanbul’un havasında alarm, işte ilçe ilçe hava kalitesi

KAĞITHANE VE ESENLER ÖNE ÇIKTI

İBB'nin hava kalitesi izleme sisteminde 12 Ekim 2026 saat 07.00 itibarıyla yayımlanan verilere göre Kağıthane istasyonunda hava kalitesi indeksi 119, Esenler'de 101 olarak ölçüldü. Her iki istasyonun da hassas kategorisinde yer aldığı görüldü. Yenibosna'da indeks 100, Sancaktepe'de 93, D-100 istasyonunda 91 ve Selimiye'de 89 olarak kaydedildi. Bu istasyonlarda hava kalitesi orta seviyede sınıflandırıldı.

2 ilçe hassas seviyede! İstanbul’un havasında alarm, işte ilçe ilçe hava kalitesi

BÖLGEDEN BÖLGEYE DEĞİŞİM

Aynı saat diliminde Aksaray'da 82, Tuzla'da 75, Bağcılar'da 67 ve Avcılar'da 64 indeks değeri ölçüldü. Buna karşılık Büyükada'da 49, Arnavutköy'de 48, Beşiktaş'ta 46 ve Beylikdüzü'nde 42 değerleri kaydedilerek hava kalitesi iyi kategorisinde yer aldı. Ölçümler, hava kalitesinin İstanbul genelinde bölgeden bölgeye değiştiğini ortaya koydu.

2 ilçe hassas seviyede! İstanbul’un havasında alarm, işte ilçe ilçe hava kalitesi

KÜKÜRT, AZOT… HEPSİ KAYDEDİLDİ

İBB'nin izleme sisteminde partikül madde (PM10), kükürt dioksit (SO2), azot dioksit (NO2), karbonmonoksit (CO) ve ozon (O3) gibi kirleticilerde takip edildi. Ölçüm sonuçları istasyonlara göre farklılık gösterirken, bazı noktalarda PM10 ve NO2 değerleri dikkat çekti.  İBB'nin hava kalitesi izleme ağı, kirleticilerin yanı sıra sıcaklık, nem, rüzgar hızı ve rüzgar yönü gibi meteorolojik parametreleri de kaydetti.

2 ilçe hassas seviyede! İstanbul’un havasında alarm, işte ilçe ilçe hava kalitesi

SOLUNUM HASTALARI DİKKAT

Öte yandan hava kalitesinin hassas kategoride ölçüldüğü bölgelerde çocuklar, yaşlılar ve solunum yolu hastalığı bulunan kişilerin daha dikkatli olması gerekiyor. Uzmanlar özellikle hava kirliliğine duyarlı kişilerin, bulundukları bölgedeki güncel ölçümleri takip etmelerini ve olumsuz şartlarda yoğun fiziksel aktiviteyi sınırlandırmalarını öneriyor.

İlçe ilçe ölçümler ise şöyle; 

İlçe / İstasyonHava Kalitesi İndeksiHava Kalitesi Seviyesi
Kağıthane119Hassas
Esenler101Hassas
Yenibosna100Orta
Sancaktepe93Orta
D-10091Orta
Selimiye89Orta
Aksaray82Orta
Tuzla75Orta
Bağcılar67Orta
Avcılar64Orta
Büyükada49İyi
Arnavutköy48İyi
Beşiktaş46İyi
Beylikdüzü42İyi

 

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | İstanbul
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