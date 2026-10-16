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Estetik sevdası başını yaktı! Kırmızı bültenle aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı

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Sahte kimlikle estetik operasyonu olmak isterken yakalanan şahsın, Almanya’da kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alınırken, şüphelinin Almanya'da yaklaşık 4 milyon dolarlık dolandırıcılık yaptığı öğrenildi.

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Alman vatandaşı Michell Hasan A. (32), Türkiye’de çıkarttığı sahte kimlikle estetik operasyonu olmak için bir hastaneye başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Michell Hasan A.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

TELEFONUNDAN SİLAH FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Gözaltına alınan Michell Hasan A.’nın telefonunda yapılan incelemelerde çok sayıda silah görseli bulunduğu ortaya çıktı. Olayı derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince şüpheli Michell Hasan A.’nın ve arkadaşlarının Maltepe’de kaldıkları evlere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucunda 7 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 6 adet tabanca, 1 adet uzun namlulu otomatik silah, bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda telefon ele geçirildi.

Estetik sevdası başını yaktı! Kırmızı bültenle aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı
Başlık ResmiEstetik sevdası başını yaktı! Kırmızı bültenle aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORMUŞ

Olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Michell Hasan A.’nın Almanya’da aranması olduğu ve kırmızı bültenle arandığı, uzun süreli hapis cezası ile karşılaşmamak için Türkiye’ye geldiği ve estetik ameliyatı geçirerek sahte kimlikle yaşamını sürdürmek istediği tespit edildi. Yapılan incelemelerde şüphelinin Almanya’da yaşlı kişileri, kendilerini gasp edecekleri yönünde korkutarak dolandırdığı, bu yöntemle çok sayıda olaya karıştığı ve yaklaşık 4 milyon dolarlık vurgun yaptığı tespit edildi.

Öte yandan şüphelilerin Maltepe’de çok sayıda ev kiralayarak Almanya’daki dolandırıcılık faaliyetlerini Türkiye’de sürdürmek amacıyla çağrı merkezi kurmaya hazırlandıkları tespit edildi. Adreslere düzenlenen operasyonlarda dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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