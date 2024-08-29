Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Eyüpsultan’da araba ormana daldı! 2 kişi yaralandı

Eyüpsultan’da araba ormana daldı! 2 kişi yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Eyüpsultan’da araba ormana daldı! 2 kişi yaralandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Eyüpsultan’da orman yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Metrelerce savrulan otomobilde bulunan 1’i kadın 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Ormanlık yolda ilerleyen otomobil sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu.

2 KİŞİ YARALANDI

Metrelerce sürüklenen otomobilde sürücü ve beraberindeki kadın araçta yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak kurduğu düzenek ile ormanlık alandan yola çıkarttı. Yaralılar sedye ile ambulansa taşındı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ormanlık alana uçan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adil Öksüz'ü kaçıran Cihat Yıldız sus pus! Saklandığı adresleri vermedi...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adil Öksüz'ü kaçıran Cihat Yıldız sus pus! Saklandığı adresleri vermedi... - GündemAdil Öksüz'ü kaçıran Cihat Yıldız sus pus!Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı hesapları! DEM Parti modeli ifşa oldu - Gündemİmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı hesapları!İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs kazası! Çok sayıda yaralı var - GündemKüçükçekmece'de metrobüs kazasıEsenyurt’ta bıçaklı saldırgan 1’i polis 2 kişi yaralandı: Kaçma anları kameralara yansıdı - GündemEsenyurt’ta bıçaklı saldırgan 1’i polis 2 kişi yaralandı: Kaçma anları kameralara yansıdıAFAD, Bingöl'de beklenen 7 büyüklüğündeki deprem için tatbikat başlattı - Gündem7 büyüklüğünde deprem bekleniyorEsad söylem değiştirdi, son mesajı dikkat çekti! Türkiye'nin 4 beklentisi var... - GündemEsad söylem değiştirdi, son mesajı dikkat çekti!
Sonraki Haber Yükleniyor...