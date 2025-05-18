Fahrettin Altun, Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa ile görüştü

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el Mustafa arasında gerçekleşen görüşmede medya ve iletişim alanında iki ülkenin işbirliği ele alındı. Altun "Dost kardeş Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el Mustafa ile telefonda görüştü. Altun görüşmede, "Her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da Suriye ile yakın ilişki ve işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Altun, Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa ile telefonda görüştüğünü sosyal medya hesabından duyurdu.

Altun yaptığı açıklamada şunları aktardı: