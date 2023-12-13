Faruk Koca AK Parti'den istifa etti

13 Aralık 2023 18:17 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 19:28

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında son düdüğün çalmasının ardından ortalık savaş alanına döndü. Sahaya atlayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'i yumrukladı. Peşinden gelen kulüp yöneticileri de yerdeki Meler'i tekmeleye başladı. Türk futbol tarihine damga vuran skandal sonrası Faruk Koca hakkında soruçturma açıldı. Akabinde Koca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı zamanda AK Parti üyesi olan Faruk Koca, 'ihraç' talebiyle disipline sevk edilmişti. Koca'nın AK Parti'den istifa ettiği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı, darbeyle yere düşen Meler, bazı kişilerce de tekmelendi.

Maç sonrası sahaya inerek maçın hakemine şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile sahaya inen taraftarlar hakkında, "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

FARUK KOCA TUTUKLANDI

Olayın ardından hastaneye giden Koca, emniyet güçlerinin gözetiminde hastanede tedavi gördü. Koca'nın gözaltı işlemleri ve ilk ifadesi hastanede alındı.

Koca ve 6 kişi Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi. İşlemlerin ardından Faruk Koca dahil 3 kişi tutuklandı.

AK PARTİ'DEN İHRAÇ KARARI

AK Parti'den, Hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan Faruk Koca'yı ihraç etme talebi geldi.

İhraç kararı AK Parti MKYK’da görüşüldü. MKYK üyelerinin oy birliğiyle Koca, tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuya ilişkin, "Faruk Koca'nın ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevkine karar verildi" açıklamasını yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KINAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakem Meler'e yapılan yumruklu saldırıya ilişkin açıklamada bulunmuştu. Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.