Faruk Koca tutuklandı mı, ne ceza aldı? Faruk Koca hapiste mi, hapis cezası mı alacak para cezası mı?

14 Aralık 2023 14:39 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 14:40

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Faruk Koca tutuklandı mı, şu an nerede? Ankaragücü’nün istifa eden başkanı Faruk Koca’nın ne ceza alacağı merak konusuydu. Spor hukukçuları konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

FARUK KOCA NE CEZA ALABİLİR?

NTV'de yer alan habere göre; spor hukukçusu Alpay Köse, konuya dair yaptığı açıklamada, Koca'nın hem ceza hukuku hem de spor disiplini açısından iki farklı ceza alabileceğini belirtti. Koca'nın kasten yaralama suçundan dolayı 1.5 ila 4.5 yıl arası bir ceza alabileceğini ifade etti.

FARUK KOCA PARA CEZASI MI ALACAK?

Spor hukukçusu Anıl Dinçer Hürriyet'e yaptığı açıklamada TFF Disiplin Talimatı'na göre, Koca'nın 400 gün hak mahrumiyeti ve 825 bin TL para cezası alabileceğini söyledi.

Faruk Koca'nın 1-3 yıl arası hapis cezası alabileceğini belirten Dinçer, "TFF Disiplin Talimatı’nın, ‘saldırı’ başlıklı 44.maddesi ve ‘kavga’ başlıklı 45.maddesinde ciddi cezalar öngörülmektedir. 44. maddeye göre ilgili kulüp başkanı, 400 gün hak mahrumiyeti ve 825 bin TL para cezası alabilir. 45. maddeye göre ise 200 gün hak mahrumiyeti cezası ve 390 bin TL para cezası alabilir. Bunlar eklenerek gidebilir. Bu nedenle, Faruk Koca’nın 1.5-2 yıl sahalardan uzak kalma ihtimali var. Kulübün ise saha kapatma ve para cezası alması oldukça kuvvetli ihtimal, çünkü kulüp başkanının yaptığı eylemlerden doğrudan sorumlu. Faruk Koca, ayrıca TCK 86’ya göre kasten adam yaralama suçundan ceza alabilir. Müsabaka hakemleri, ‘kamu görevlisi’ olarak tanımlanıyor. Bu nedenle, 1-3 yıl hapis cezası mümkün" dedi.

FARUK KOCA 2 YILDAN FAZLA HAPİS CEZASI ALIRSA NE OLACAK?

Hakemlerin kamu görevlisi sayılması, Koca'ya yöneticilikten men cezasının yanı sıra cezaların yarı oranında artırılması anlamına geldiğini belirten Dinçer, "Devlet bunu kamu davası olarak görecek ve şikâyete tabi olmaksızın soruşturma başlatacak ve devamını getirecektir. Sonuç olarak; 1.5 yılı bulabilen hak mahrumiyeti cezası, 1 milyon TL’yi aşacak para cezası, belki 4.5 yılı bulabilecek hapis cezası, maksimum olarak öngörülen cezalardır. Ayrıca, kişilik haklarına saldırı olduğu için ek cezalar gelebilir. Faruk Koca, şu an kulüp yöneticiliği yapamayacak ama ileride onu engelleyecek çok fazla bir durum yok. Bunun tek istisnası ise kasten işlenen suçtan 2 yıldan fazla hapis cezası alması" diye konuştu.