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    Fatih Altaylı hakkında açılan soruşturmaların ardından şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

    Gazeteci Fatih Altaylı, "suçu ve suçluyu övme" ile "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlarından hakkında resen başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

    Fatih Altaylı hakkında açılan soruşturmaların ardından şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı hakkında, 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan zanlı E.A'ya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı "Eline sağlık" paylaşımıyla ilgili "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı.

    "HALKI TAHRİK VE AŞAĞILAMA" SUÇUNDAN SORUŞTURMA

    Öte yandan, Başsavcılıkça Altaylı hakkında, video paylaşım platformu üzerinden 24 Aralık 2023'te yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen "İsrail ve PKK'ya Lanet Mitingi"ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan resen ayrı bir soruşturma başlatıldı.

    İFADEYE ÇAĞRILDI

    Altaylı'nın, soruşturmalar kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

    ALTAYLI NE DEMİŞTİ?

    Fatih Altaylı, başkentte pazar günü başta şehitler ve Gazze için bir araya gelen on binlerce kişiye skandal sözler sarf etmişti. Altaylı, “Ulan alçaklar, ulan şerefsizler, ulan aşağılık herifler. Bizim evladımızın Gazze’dekiler kadar değeri yok mu?” sözleri ile hakaret etmişti.

    Dün de "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünde yaşanan yumruklu saldırı sonrası, saldırıyı gerçekleştiren E.A'ya "Eline sağlık" demişt. 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Gündem > Fatih Altaylı hakkında açılan soruşturmaların ardından şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
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