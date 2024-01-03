Fatih Altaylı hakkında açılan soruşturmaların ardından şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

3 Ocak 2024 00:15 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 00:23

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı hakkında, 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan zanlı E.A'ya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı "Eline sağlık" paylaşımıyla ilgili "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı.

"HALKI TAHRİK VE AŞAĞILAMA" SUÇUNDAN SORUŞTURMA

Öte yandan, Başsavcılıkça Altaylı hakkında, video paylaşım platformu üzerinden 24 Aralık 2023'te yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen "İsrail ve PKK'ya Lanet Mitingi"ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan resen ayrı bir soruşturma başlatıldı.

İFADEYE ÇAĞRILDI

Altaylı'nın, soruşturmalar kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

ALTAYLI NE DEMİŞTİ?

Fatih Altaylı, başkentte pazar günü başta şehitler ve Gazze için bir araya gelen on binlerce kişiye skandal sözler sarf etmişti. Altaylı, “Ulan alçaklar, ulan şerefsizler, ulan aşağılık herifler. Bizim evladımızın Gazze’dekiler kadar değeri yok mu?” sözleri ile hakaret etmişti.

Dün de "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünde yaşanan yumruklu saldırı sonrası, saldırıyı gerçekleştiren E.A'ya "Eline sağlık" demişt.