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    Şehitler ve Filistin mitinginde Tevhid bayrağı açan şahsa yumruklu saldırı:Ben de Türk ve Müslümanım niye saldırıyorsun

    Şehitler ve Filistin için Galata Köprüsü'ne mitinge giden vatandaş Tevhid bayrağı taşıdığı gerekçesiyle kimliği bilinmeyen bir şahıs tarafından saldırıya uğradı.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yeni yılın ilk sabahında yüz binlerce vatandaş akın akın Şehitler ve Filistin için İstanbul Galata Köprüsü’nde düzenlenen mitinge gitti.

    Boynunda Filistin atkısı ve elinde Tevhid bayrağı olan vatandaş miting dönüşü kimliği bilinmeyen iki şahıs tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

    "ARAP SEVİCİSİN" DİYEREK YUMRUK ATTI

    "Sen Arap sevicisin" diyen saldırganlardan biri olay yerinden kaçarken diğeri yakalanarak gözaltına alındı. Kanlar içinde kalan vatandaşa çevredekiler yardım etmek istedi.

    “BEN DE TÜRKÜM NEDEN SALDIRIYORSUN”

    Saldırya uğrayan vatandaş, “Ben de Türk ve Müslümanım, hatta senden daha Türküm neden saldırıyorsun, durduk yere yumruk atıyorsun” diye sitem etti.

    Olay yerinde bulunan polis memurları saldırgan şahsa müdahale etti. Saldırıya uğrayan vatandaş ise şikayetçi olduğunu belirtti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > Şehitler ve Filistin mitinginde Tevhid bayrağı açan şahsa yumruklu saldırı:Ben de Türk ve Müslümanım niye saldırıyorsun
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