- Galata'da tarihi kalabalık! Herkes akın etti, rakam açıklandı

Dünyanın dört bir yanında insanlar Gazze'ye destek olmak için sokaklara döküldü. Türkiye savaşın başından beri en yükses ses çıkaran ülkelerin başında yer aldı. Bugün de İstanbul'da “Şehitlere Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” yürüyüşü düzenlendi.