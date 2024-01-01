Türkiye NewspaperGazete Abonelik
Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Galata'da tarihi kalabalık! Herkes akın etti, rakam açıklandı

    İstanbul tarihi anlar yaşlanıyor. Çoluk çocuk, genç yaşlı herkes Galata'ya akın etti. “Şehitlere Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” yürüyüşüne katılım dikkat çekmişti, rakam belli oldu....

    - Galata'da tarihi kalabalık! Herkes akın etti, rakam açıklandı

    Hamas'ın saldırılarını öne süren İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenledi. Sivil ayrımı gözetmeyen işgal güçleri topyekün abluka altına aldığı Gazze'de çoğu küçük çocuk ve kadınlardan oluşan 21 binden fazla insanın ölümüne sebep oldu. 

    - Galata'da tarihi kalabalık! Herkes akın etti, rakam açıklandı

    Dünyanın dört bir yanında insanlar Gazze'ye destek olmak için sokaklara döküldü. Türkiye savaşın başından beri en yükses ses çıkaran ülkelerin başında yer aldı. Bugün de İstanbul'da “Şehitlere Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” yürüyüşü düzenlendi. 

    - Galata'da tarihi kalabalık! Herkes akın etti, rakam açıklandı

    Yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile birçok milletvekili ve ilçe belediye başkanı ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

    - Galata'da tarihi kalabalık! Herkes akın etti, rakam açıklandı

    Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla düzenlen yürüyüşe katılımın toğun olması dikkat çekti. 

    - Galata'da tarihi kalabalık! Herkes akın etti, rakam açıklandı

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camisi önlerinde oluşturulan kortejlerden önce kendi imkanlarıyla Galata Köprüsü'ne gelen katılımcılar burada toplandı. Köprüye çıkan yollar trafiğe kapatıldığı için katılımcılardan bazıları yürüyerek bazıları da Üsküdar'dan vapurlarla alana ulaştı.

    - Galata'da tarihi kalabalık! Herkes akın etti, rakam açıklandı

    Sloganlar atıp tekbir getiren katılımcılar, çalınan müziklere de ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarını sallayarak eşlik etti. Galata Köprüsü civarında bulunan 200'e yakın balıkçı teknesinin de yürüyüşe destek verdiği anons edildi.

    - Galata'da tarihi kalabalık! Herkes akın etti, rakam açıklandı

    Kentteki 4 büyük camide kılınan sabah namazının ardından camilerin önlerinde toplanan katılımcılar da kortej eşliğinde Galata Köprüsü'ne ulaştı.

    - Galata'da tarihi kalabalık! Herkes akın etti, rakam açıklandı

    Galata Köprüsü'ndeki platformlarda "ForFairFuture" (Adil gelecek için) yazılı etiketler yer alırken alana dev ekranlar kuruldu, ses sistemi için kolonlar yerleştirildi.

    - Galata'da tarihi kalabalık! Herkes akın etti, rakam açıklandı

    Galata köprüsü’ndeki yürüyüşe katılım 250 bin kişi olarak açıklandı.

    - Galata'da tarihi kalabalık! Herkes akın etti, rakam açıklandı

    Köprünün Karaköy çıkışında basın için oluşturulan platformda, birçok yerli ve yabancı basın mensubu programı takip etti.

    - Galata'da tarihi kalabalık! Herkes akın etti, rakam açıklandı

    Kur'an-ı Kerim okunan programda Abdurrahim Karakoç'un "Kardan aydınlık" bestesi seslendirildi. Katılımcılar da cep telefonlarının ışıklarını açarak eşlik etti.

    - Galata'da tarihi kalabalık! Herkes akın etti, rakam açıklandı
    - Galata'da tarihi kalabalık! Herkes akın etti, rakam açıklandı
    - Galata'da tarihi kalabalık! Herkes akın etti, rakam açıklandı
    - Galata'da tarihi kalabalık! Herkes akın etti, rakam açıklandı
    - Galata'da tarihi kalabalık! Herkes akın etti, rakam açıklandı
    - Galata'da tarihi kalabalık! Herkes akın etti, rakam açıklandı
    - Galata'da tarihi kalabalık! Herkes akın etti, rakam açıklandı
    Düzenleyen:  - Türkiye
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Fotogaleri > Türkiye > Galata'da tarihi kalabalık! Herkes akın etti, rakam açıklandı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Galata'da tarihi kalabalık! Herkes akın etti, rakam açıklandı - TürkiyeGalata'da tarihi kalabalık! Herkes akın etti, rakam açıklandıTürkiye beşik gibi sallanırken Naci Görür’den 2024 yılının ilk deprem uyarısı geldi: O iki kenti işaret etti! - TürkiyeTürkiye beşik gibi sallanırken Naci Görür’den 2024 yılının ilk deprem uyarısı geldi: O iki kenti işaret etti!Emekli maaşlarına büyük zam geliyor! - EkonomiEmekli maaşlarına büyük zam geliyor!2 litrelik ayçiçek yağı 75 TL’ye düştü! - Ekonomi2 litrelik ayçiçek yağı 75 TL’ye düştü!Yola çıkacaklar dikkat! - TürkiyeYola çıkacaklar dikkat!Benzin ve motorine büyük zam geliyor! - EkonomiBenzin ve motorine büyük zam geliyor!Bu bitkiyi yiyen hastalık yüzü görmüyor! - YaşamBu bitkiyi yiyen hastalık yüzü görmüyor!Sofranıza bile koymayın, tek lokması öldürüyor - YaşamSofranıza bile koymayın, tek lokması öldürüyor10 bin TL altı maaş alan emekliler dikkat! - Ekonomi10 bin TL altı maaş alan emekliler dikkat!Almanya’nın dev bankasından korkutan dolar tahmini - EkonomiAlmanya’nın dev bankasından korkutan dolar tahminiEhliyeti olanlar dikkat! - TürkiyeEhliyeti olanlar dikkat!Türkiye’de faaliyet gösteren cam fabrikası iflas etti! - EkonomiTürkiye’de faaliyet gösteren cam fabrikası iflas etti!Ciğerleri baştan aşağı yeniliyor! - YaşamCiğerleri baştan aşağı yeniliyor!Tarım Kredi Market yılın son bomba indirimini duyurdu! - EkonomiTarım Kredi Market yılın son bomba indirimini duyurdu!Sahnede baygınlık geçiren ünlü sanatçı apar topar hastaneye kaldırıldı! - TürkiyeSahnede baygınlık geçiren ünlü sanatçı apar topar hastaneye kaldırıldı!