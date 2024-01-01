Galata'da tarihi kalabalık! Herkes akın etti, rakam açıklandı
İstanbul tarihi anlar yaşlanıyor. Çoluk çocuk, genç yaşlı herkes Galata'ya akın etti. “Şehitlere Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” yürüyüşüne katılım dikkat çekmişti, rakam belli oldu....
Hamas'ın saldırılarını öne süren İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenledi. Sivil ayrımı gözetmeyen işgal güçleri topyekün abluka altına aldığı Gazze'de çoğu küçük çocuk ve kadınlardan oluşan 21 binden fazla insanın ölümüne sebep oldu.
Dünyanın dört bir yanında insanlar Gazze'ye destek olmak için sokaklara döküldü. Türkiye savaşın başından beri en yükses ses çıkaran ülkelerin başında yer aldı. Bugün de İstanbul'da “Şehitlere Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” yürüyüşü düzenlendi.
Yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile birçok milletvekili ve ilçe belediye başkanı ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.
Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla düzenlen yürüyüşe katılımın toğun olması dikkat çekti.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camisi önlerinde oluşturulan kortejlerden önce kendi imkanlarıyla Galata Köprüsü'ne gelen katılımcılar burada toplandı. Köprüye çıkan yollar trafiğe kapatıldığı için katılımcılardan bazıları yürüyerek bazıları da Üsküdar'dan vapurlarla alana ulaştı.
Sloganlar atıp tekbir getiren katılımcılar, çalınan müziklere de ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarını sallayarak eşlik etti. Galata Köprüsü civarında bulunan 200'e yakın balıkçı teknesinin de yürüyüşe destek verdiği anons edildi.
Kentteki 4 büyük camide kılınan sabah namazının ardından camilerin önlerinde toplanan katılımcılar da kortej eşliğinde Galata Köprüsü'ne ulaştı.
Galata Köprüsü'ndeki platformlarda "ForFairFuture" (Adil gelecek için) yazılı etiketler yer alırken alana dev ekranlar kuruldu, ses sistemi için kolonlar yerleştirildi.
Galata köprüsü’ndeki yürüyüşe katılım 250 bin kişi olarak açıklandı.
Köprünün Karaköy çıkışında basın için oluşturulan platformda, birçok yerli ve yabancı basın mensubu programı takip etti.
Kur'an-ı Kerim okunan programda Abdurrahim Karakoç'un "Kardan aydınlık" bestesi seslendirildi. Katılımcılar da cep telefonlarının ışıklarını açarak eşlik etti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi