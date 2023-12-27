Fatih Altaylı için adliyeye 'suç duyurusu' akını! Gazze ve şehit mitingine gidenlere 'şerefsiz' demişti

27 Aralık 2023 14:31 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 15:25

Gazeteci Fatih Altaylı, Ankara'da 24 Aralık'ta düzenlenen "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi" katılanları sosyal medya hesabından hedef aldı. Altaylı, Kuzey Irak'taki hain saldırıda şehit olan 12 askerin de anıldığı Filistin’e destek gösterisine katılan vatandaşlara hakaret etti.

STK’LAR VE ANKARA 2 NO’LU BAROSU HARKETE GEÇTİ

Kamuoyundan Altaylı’ya tepkiler çığ gibi büyürken çok sayıda sivil toplum kuruluşu, sendika ve Ankara 2 No’lu Barosu, harekete geçti.

Ankara 2 No’lu Barosu, konuyla ilgili bir basın açıklaması yaparak Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu. Baro, ayrıca avukatlara çağrı yaparak destek istedi.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

24.12.2023 tarihinde gerçekleştirilen Büyük Gazze Yürüyüşüne katılanlara yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanan Gazeteci Fatih Altaylı hakkında Baromuz tarafından, 27.12.2023 Çarşamba günü saat 11.00'da suç duyurusunda bulunulacak, ardından Sıhhiye Adliyesi önünde basın açıklaması yapılacaktır. Tüm meslektaşlarımızı yanımızda olmaya davet ediyoruz.

SUÇ DUYURUSU ÖNCESİ BASIN AÇIKLAMASI

Daha sonra Ankara Adliyesi önünde toplanan, Ankara 2 No'lu Baro üyesi avukatlar, Memur-Sen, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesini sunmadan önce basın açıklaması yaptı.

“HUKUK ÖNÜNDE HESAP SORACAK”

İlk açıklamayı yapan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bunu asla sineye çekecek değiliz. STK olarak üyelerimizle suç duyurusunda bulunacağız. Hukuk önünde kesinlikle hesabını soracak, hakkımızı arayacağız. Biz İsrail'e destek çıkmaya çalışan, şehitlerimiz üzerinden hassasiyet gösteriyormuş gibi olanların farkındayız. İsrail'e sponsor olan tüm ürünleri tüm firmaları boykot etmeye devam edeceğiz." dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ise Türkiye'nin Gazze'ye sahip çıkmasının sosyal medyada küçük düşürülmeye çalışıldığını bunun da kendisine gazeteci diyen kişiler eliyle yapıldığını ifade etti.

“HAREKET BAŞLATIYORUZ”

Aylar, "Gerek Fatih Altaylı gerekse onun gibi hareket eden, insanımıza hakaret eden, Gazze'yi sahip çıkılmaz hale getirmeye çalışan bu tarz insanlara karşı hukuk önünde hesap sormak için bir hareket başlatıyoruz." diye konuştu.

Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Sabri Hafif de İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de vahşice bir katliam gerçekleştirdiğini, İsrailli yetkililer hakkında baro olarak hem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını hem de Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurduklarını hatırlattı.

ADLİYE’DE KUYRUK OLUŞTU

Öte yandan Ankara Adliyesi’nde Fatih Altaylı’ya suç duyurusunda bulunmak isteyenlerin oluşturduğu kuyruk dikkat çekti. Adliye’de o kalabalık amatör bir kamera tarafından kayda alındı.

ALTAYLI NE DEMİŞTİ?

Fatih Altaylı, başkentte pazar günü başta şehitler ve Gazze için bir araya gelen on binlerce kişiye skandal sözler sarf etmişti. Altaylı, “Ulan alçaklar, ulan şerefsizler, ulan aşağılık herifler. Bizim evladımızın Gazze’dekiler kadar değeri yok mu?” sözleri ile hakaret etmişti.