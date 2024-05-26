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Fatih Erbakan'dan dolar çıkışı! YRP lideri "ortadan kaldıracağız" diyerek duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fatih Erbakan&#039;dan dolar çıkışı! YRP lideri &quot;ortadan kaldıracağız&quot; diyerek duyurdu
Yrp, Fatih Erbakan, İslam Birliği, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan dikkat çeken dolar çıkışı geldi. YRP lideri, "ortadan kaldıracağız" diyerek yeni para birimini açıkladı.

31 Mart yerel seçimlerinin sürpriz partisi YRP lideri Fatih Erbakan, Sakarya'da "İstanbul'un Fethi" programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AYASOFYA FETHİN SEMBOLÜ

Ayasofya Camisi'nin, İstanbul'un İslam toprağı olduğunun ve öyle kalacağının en önemli sembolü ve göstergesi olduğunu, bunun doğrudan doğruya Fatih Sultan Mehmet Han tarafından vakıf senediyle teminat altına alındığına işaret eden Erbakan, burada kılınacak bir cuma namazının arkasından İslam Birliği'nin kurulduğunu ilan etme hedeflerini yineledi.

"DOLARI KALDIRACAK, İSLAM DİNARINI GETİRECEĞİZ"

Gazze'de İsrail'in yaptığı katliama dikkat çeken Erbakan, "Ekonomide fetihler gerçekleştireceğiz; sömürü, faiz, haksız kazançlar olmayacak, nimet, külfet dengesi dengelenmiş olacak, haksız vergiler olmayacak. Siyonizm'in en önemli sömürü aracı olan Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek inşallah" dedi.

Öte yandan 54. Hükümet Başbakanı Necmettin Erbakan, İslam Dinarı'nı 1994 yılında "bu  atom bombasından çok daha etkili" diyerek duyurmuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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