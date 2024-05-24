Dolar düşer mi? Bakan Şimşek'ten merak edilen soruya cevap

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e "Dolar yükselir mi?" diye soruldu. "Bırakırsak düşer" cevabını veren Bakan Şimşek, "Biz Merkez Bankası ile alım yapıyoruz o yüzden düşmüyor. Bu durum bir süre daha devam eder. Uzun vadede doları dalgalanmaya bırakacağız. Biraz daha artacağını öngörüyoruz ama 40 TL gibi sıçramalar olmayacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MKYK toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sunum yaptı. Toplantıda Bakan Şimşek, ekonomi programını ve tasarruf tedbirlerini anlattı. Şimşek, daha sonra MKYK üyelerinin sorularını cevapladı.

DOLAR DÜŞER Mİ?

MYK üyeleri toplantıda Bakan Şimşek'e "Dolar düşer mi?" sorusunu yöneltti. Şimşek ise "Şu anda bırakırsak düşecek. Biz Merkez Bankası ile alım yapıyoruz o yüzden düşmüyor. Bu durum bir süre daha devam eder. Uzun vadede doları dalgalanmaya bırakacağız. Biraz daha artacağını öngörüyoruz ama 40 TL gibi sıçramalar olmayacak" değerlendirmesinde bulunduğu dile getirildi." cevabını verdi.

"NİHAİ HEDEFİMİZ TEK HANELİ ENFLASYON"

Enflasyon konusunda da değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, "Enflasyonu tek haneye düşürmek en büyük hedefimiz. Şu anda tüm veriler olumlu gidiyor. Sayın cumhurbaşkanımızda programımıza tam destek veriyor. Bir seneye kadar enflasyon daha da aşağı iner, nihai hedefimiz tek haneli enflasyon, Cumhurbaşkanımız seçime rağmen programdan taviz vermedi. Yılsonu rakamları yüksek çıkabilir bu sizleri yanıltmasın. Programın etkilerini yaz döneminde, Haziran Temmuz gibi daha da çok hissedeceğiz" ifadelerini kullandı.

"HER YERİ SIKIYORUZ"

MYK toplantısında tasarruf tedbirlerini anlatan Bakan Şimşek, tüm tedbirlerin uygulanacağını belirti. Şimşek, "Tedbirler uygulanacak. Bunun için her yeri sıkıyoruz" dedi.

"SIRTIMIZI SICAK PARAYA DAYAYAMAYIZ"

Bakan Şimşek, son 1,5 ayda Türkiye'ye 54 milyar dolar girdiğini açıklayarak, "Sıcak paraya sırtımızı dayayamayız. Doğrudan yatırım da almamız lazım" dediği ifade edildi.