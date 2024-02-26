Fay hattının silindiği iddia edilmişti! MTA'dan yalanlama geldi

Erzincan'daki maden faciasının yankıları sürerken madenin, aktif fay hattının üzerinde yer aldığı ve bu fayın raporlarda gösterilmediği öne sürülmüştü. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, haritaları paylaşarak söz konusu iddiaları yalanladı.

13 Şubat'ta, Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin toprak altında kaldığı maden faciası yaşandı. İşçilerden henüz bir haber alınamazken, arama çalışmalarına ise heyelan riski nedeniyle ara verildi.

İDDİALARI YALANLADILAR

Gelişmeler dikkatle takip edilirken madenin aktif fay hattının üzerinde yer aldığı ve bu fayın raporlarda gösterilmediği öne sürülmüştü. Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Türkiye Diri Fay Haritası ile ilgili iddiaları yalanladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde sıkça gündeme getirilen İliç’ten geçen diri fayla ilgili olarak sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımda, 2012 yılında yayımlanmış olan Türkiye Diri Fay Haritası Serisi Divriği (NJ 37-2) Paftası’na ait olan bir bölüm kesilerek görselleştirilmiş ve bu haritanın üzerine 2023 yılına ait olduğuna ilişkin bir ifade konularak asılsız bir iddia ortaya atılmıştır. Söz konusu haritanın hemen sağ kenarında verilen “Açıklamalar” bölümü altındaki “Basım Tarihi” kısmında, haritanın 10.06.2012 tarihinde basılmış olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Bu nedenle daha önce bu fayın haritalandığı ancak sonradan silindiğine ilişkin paylaşımın gerçekle bir ilgisi bulunmamaktadır.

"2013'TEN SONRA YENİ BASIM YAPILMADI"

MTA Genel Müdürlüğü, kurulduğu 1935 yılından bu güne ülkemizin jeolojik özelliklerini araştırmakta ve elde edilen verileri başta madencilik sektörü olmak üzere diğer sektörlerin kullanımına sunmaktadır. Bu bağlamda ülkemizdeki deprem araştırmalarına yönelik projeler de kurumumuz tarafından yürütülmektedir.

Bugün kullanılan Türkiye Diri Fay Haritası farklı ölçeklerde 2012 ve 2013 yıllarında basılmış, söz konusu diri fay haritalarının 2013 yılından sonra yeniden basımı yapılmamıştır. 2010 ile 2012 yılları arasında hakem değerlendirmesi yapılmış ancak harita basım sürecinde arazi gözlemleri sonucunda İliç yakınında yer alan diri fay aktivitesi tespit edilmiştir. Bu nedenle söz konusu diri fay aktivitesi belgelenmesini takiben 1/25.000 ölçekli haritalara ve sayısal veri tabanına eklenmiş olup talep eden kurum ve kuruluşlarla sayısal olarak bu şekliyle paylaşılmaktadır.

"YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ"

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve her yönü ile ülkemizi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, söz konusu fayın da bulunduğu sayısal Türkiye Diri Fay Haritası kamu yararı gözetilerek, sayısal formatta kurumsal internet sayfamız üzerinde ilgililerin kullanımına sunulmuştur. Diri fayların belirlenmesi ve haritalanması bilgi birikimi ve uzmanlık gerektirmektedir. Bu nedenle ülke boyutunda diri faylara ilişkin haritalama ve güncelleme çalışmaları da uzun zaman alan bir süreçtir. Genel Müdürlüğümüz, Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığımız tarafından Türkiye Diri Fay Haritasının güncellenmesine yönelik çalışmalar devam etmekte, ayrıca http://yerbilimleri.mta.gov.tr adresindeki yerbilimleri portalında da görüntülenebilmektedir.

Dezenformasyonla mücadele kapsamında tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla kamuoyuna saygıyla duyurulur."

2012 Yılında basılan ve basılı olarak kullanılan Türkiye Diri Fay Haritası, Divriği paftası

6 Şubat 2023 depremlerinden sonra kamu yararı gözetilerek internet sayfamız üzerinden sayısal olarak paylaşılan

Türkiye Diri Fay Haritası