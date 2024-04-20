Feci kaza! Art arda taklalar atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Çanakkale'de kontrolden çıkan araç taklalar attı. O anlar kameralara yansırken kullanılamaz hale gelen aracın sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Önceki gün 14.30 sıralarında Çanakkale-Bursa çevreyolu üzerinde Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesine seyir halinde olan Temel Tuman (48) idaresindeki otomobil çevre yolu üzerinde nedeni bilinmeyen bir şekilde kontrolden çıktı.

ART ARDA TAKLALAR ATTI

Araç taklalar atarak yol kenarına savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken, ağır yaralanan sürücü Temel Tuman, sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine kaldırıldı.

HASTANEDE VEFAT ETTİ

Temel Tuman burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tuman, dün Umurbey beldesinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan aracın taklalar atarak yol kenarına savrulduğu görülüyor.