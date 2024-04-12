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Malatya'da otomobil takla attı: 4 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Malatya&#039;da otomobil takla attı: 4 yaralı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Malatya istikametinden Adıyaman istikametine giden Seyit K. idaresindeki 44 LH 599 plakalı otomobil, Karanlıkdere köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil şarampole devrildi.

Kazada otomobilde bulunan sürücü Seyit K. ile birlikte yolcu olarak bulunan Emine K., Yakup K. ve İkra K. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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