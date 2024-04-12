Kandilli duyurdu: Malatya'da bir deprem daha

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Nisan 2024 13:59 - Güncelleme: 12 Nisan 2024 14:16 - Güncelleme:

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Sabah saatlerinde 4.1'le sallanan Malatya'da saat 13.47'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünün Battalgazi ilçesine bağlı Gülümuşağı Mahallesi olduğunu duyurdu.