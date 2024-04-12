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Kandilli duyurdu: Malatya'da bir deprem daha

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kandilli duyurdu: Malatya&#039;da bir deprem daha

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde 4.1'le sallanan Malatya'da saat 13.47'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünün Battalgazi ilçesine bağlı Gülümuşağı Mahallesi olduğunu duyurdu.

Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.47'de Malatya'da bir deprem daha meydana geldi.

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3.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Battalgazi ilçesine bağlı Gülümuşağı Mahallesi olduğu kaydedildi.

Korkutan sarsıntının derinliği ise 5 kilometre.

Öte yandan yine Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 08.44'te, 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Sarsıntının 7 kilometre derinlikte olduğu belirlenmişti.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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