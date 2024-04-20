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Beylikdüzü'nde korkunç kaza! Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Beylikdüzü&#039;nde korkunç kaza! Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Beylikdüzü'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden ve aydınlatma direğine çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan kuvvetli sağanak, trafik kazasını da beraberinde getirdi. 

Saat 23:00 sularında Beylikdüzü mevki E-5 Avcılar istikametinde seyreden Umut Kızılaslan (30) kontrolündeki araç, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Kızılaslan, yol üzerindeki aydınlatma direğine çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yeri ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Sürücü Umut Kızılaslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza sebebiyle bölgede yoğun trafik meydana gelirken, trafik akışı polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde sağlandı.

Beylikdüzü'nde korkunç kaza! Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti - 1. Resim

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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