Feci kazada 1'i bebek 2 kişi öldü; acılı kadın "Annem" diyerek feryat etti

Kuzey Marmara Otoyolu Anadolu Feneri mevkisinde lastiği patlayan araç, 250 metre sürüklendikten sonra şarampole yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazada aynı aileden 1’i bebek olmak üzere 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Annesinin öldüğünü öğrenen yaralı kadın ise "Annem" diyerek feryat etti.

Dün saat 17.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz Anadolu Feneri Mahallesi mevkisinde bayram ziyareti sonrasında Kocaeli’ne hafif ticari araçla dönüşe geçen Murat D. (29), eşi Büşra D. (27), baldızı B.A. (21), kayınvalidesi Ayşe Ateş (57) ve 3 yaşındaki bebeği D.D. ile yola koyuldu.

TAKLA ATIP ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Aracın şoförü Murat D., otoyolda seyrettiği esnada lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç, yol kenarından çalılık alana doğru yaklaşık 250 metre sürüklendi. Araç ardından takla atarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre derinliğe uçan araç devrilerek yan yattı.

1'İ BEBEK 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonucu çarpmanın etkisiyle camları kırılan araçta bulunan 3 yaşındaki kız çocuğu D.D., camdan fırlayarak ağır yaralandı. Kazada araç sürücü Murat D.(29) ile eşi Büşra D.(27) ve baldızı B.A.(21) vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılarak yaralı olarak kurtuldu. Ancak yolcu koltuğunda oturan kayınvalide Ayşe Ateş (57), yan yatan aracın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı bebeğe kalp masajı yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"ANNEM" DİYEREK FERYAT ETTİ

Öte yandan annesinin öldüğü haberini alan kadını, kadın polis memuru elini tutarak ve sarılarak teselli etmeye çalıştı. Ambulansla bildirilen kadının “annem” diyerek feryat etmesi, eşinin ise dizlerinin üstüne çöküp çaresizce beklediği o anlar yürekleri dağladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırılan Murat D., eşi Büşra D. ve baldızı B.A.‘nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Diğer yandan aracın altında kalarak hayatını kaybeden Ayşe Ateş ise olay yeri inceleme polisi ve cumhuriyet savcının incelemesi sonrasında ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Kadının ve torununun cenazesi Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Mimar Sinan Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında memleketi Samsun’da toprağa verildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.