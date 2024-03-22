Feci kaza! Belediye otobüsü Ankaralı sanatçıyı hayattan kopardı

Ankara Kızılay Meydanı'nda karşıdan karşıya geçen yerel sanatçı Metin Çelik, belediye otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ankara'nın en işlek bölgelerinden olan Kızılay Meydanı'nda akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Kentin yerel sanatçılarından Metin Çelik, araçların geçişi esnasında karşıdan karşıya doğru yürümeye başladı. Bu sırada belediye otobüsü Çelik'e çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Metin Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çelik'in cenazesi Ankara Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.