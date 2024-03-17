Yolcu otobüsü yakıt tankerine çarptı! 21 ölü, çok sayıda yaralı var

Afganistan'ın güneyinde yolcu otobüsü, motosiklet ve akaryakıt tankeri çarpıştı. Kazada 21 kişi hayatını kaybetti, 11'i ağır 38 kişi yaralandı.

Afganistan'ın güneyinde bulunan Hilmend vilayetinde korkunç bir kaza meydana geldi. Sabah saatlerinde Gerişk ilçesinde ana kara yolu üzerinde yolcu otobüsü, akaryakıt tankeri ve motosiklet çarpıştı.

EN AZ 21 ÖLÜ, 38 YARALI

Hilmend'deki trafik yetkilisi Kadratullah, bir motosikletin yolcu otobüsüne çarptığını, otobüsün de yolun karşı tarafındaki bir yakıt tankerine çarptığını söyledi. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Trafik kazasında il trafik müdürlüğüne göre en az 21 kişi öldü, 38 kişi de yaralandı. Helmand polis şefi sözcüsü Hzatullah Haqqani, 38 yaralıdan 11'inin ağır yaralı olarak hastanelere nakledildiğini belirtti.