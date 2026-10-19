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Felaketin ortasında nefes kesen anlar! Suya daldı, mahsur kalan sürücüyü böyle çıkardı

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Ayazağa'daki sel felaketinde bir araçta mahsur kalan sürücüyü kurtaran Recep Uzunkavak, o anları anlattı. Yardıma gitmese adamın öleceğini belirten Uzunkavak “Her şey çok hızlı gelişti. Burası 5 dakika içerisinde yerle bir oldu. Sadece sevindiğim personellerimin canını, boğulma içinde olan bir insanın canını kurtarmam” dedi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbul’un Sarıyer ilçesinde Ayazağa'da sağanak sonrası meydana gelen sel, vatandaşlara zor anlar yaşatırken, bazı araçlar suda mahsur kaldı. Ayazağa Mahallesi'nde bir araç sürücüsüyle beraber suda mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücü tüm çabalarına rağmen araçtan çıkamayınca çevrede bulunan esnaf Recep Uzunkavak yardımına koştu.

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ÖN CAMDAN ÇIKARTTI

Sel suyuna giren Recep Uzunkavak, sürücüyü mahsur kaldığı aracın ön camından çıkarttı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde su içerisinde bir aracın şoförüyle birlikte mahsur kaldığı, esnaf Recep Uzunkavak'ın panik içindeki adamı aracın ön camından kurtardığı anlar yer aldı.

Felaketin ortasında nefes kesen anlar! Suya daldı, mahsur kalan sürücüyü böyle çıkardı
Başlık ResmiFelaketin ortasında nefes kesen anlar! Suya daldı, mahsur kalan sürücüyü böyle çıkardı

“GİTMESEM ADAM ÖLECEKTİ”

Recep Uzunkavak, o anları şöyle anlattı:

Bir aracın içerisinde, şoför mahsur kalmıştı. Ön kaput ve cama kadar su vardı. Aracın içerisinde de su olduğunu gördük ve adamın orada can çekiştiğini gördüm. Canım pahasına adamı kurtarmayı göze almıştım. Adamı gidip oradan kurtarmaya çalıştım. Bayağı da bir zorladım. Camdan çıkarttık adamı. Kapıdan da çıkartamadık, bayağı bir yordu. Dengemi kaybettim. Ama kurtarabildik, çok şükür. Buraya geldim hemen tişörtümü çıkarttım. Eşime gitmesem adamın öleceğini söyledim. Soğuktan değil, o soğukkanlılıkla çok titriyordum. Vücudum soğumuştu.

Felaketin ortasında nefes kesen anlar! Suya daldı, mahsur kalan sürücüyü böyle çıkardı
Başlık ResmiFelaketin ortasında nefes kesen anlar! Suya daldı, mahsur kalan sürücüyü böyle çıkardı

“5 DAKİKADA YERLE BİR OLDU BURASI”

Uzunkavak, "Her şey çok hızlı gelişti. Yaklaşık 5 dakika içerisinde yerle bir oldu burası. Sel ve suların içerisinde kaldık. Eşimle birlikte kazıyarak yapmış olduğum dükkanım telef oldu, gitti. Elektronik eşyalar gitti. Spot makineler gitti. Ne varsa arsa bütün her şeyim gitti. Sadece sevindiğim, yanımda çalışan personellerimin canını kurtarmam. Boğulma içinde olan bir insanın canını kurtarmam. Sadece bunlara seviniyorum. Dünya malı bir şekilde yerine getirebilir ama bir insanın canı hiçbir şekilde yerine getirilemez” dedi.

Felaketin ortasında nefes kesen anlar! Suya daldı, mahsur kalan sürücüyü böyle çıkardı
Başlık ResmiFelaketin ortasında nefes kesen anlar! Suya daldı, mahsur kalan sürücüyü böyle çıkardı
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Ayazağa
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